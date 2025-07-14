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海上最美打卡景點就在MSC榮耀號

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

宛如漂浮在海上的華麗攝影棚，讓相機快門停不下來！

想在旅途中享受度假美景、品味美食，還能拍出宛如電影場景般的照片嗎？選擇MSC榮耀號就對了！這艘被譽為亞洲旗艦郵輪的夢幻之船，不僅擁有全新設計、氣派空間，更有無數美麗打卡景點，讓你一路從甲板拍到房間，手機記憶體瞬間爆滿！

必拍打卡第一名：施華洛世奇水晶旋梯

位於MSC榮耀號的經典大廳 - 施華洛世奇水晶旋梯，以數萬顆水晶打造出閃閃發光的階梯，如同從童話走出的宴會女王場景。站在水晶階梯前，每一步都像走進時尚大片，無論白天夜晚、正裝或休閒風格，這裡都是相機永遠拍不膩的夢幻舞台。

▲▼MSC榮耀號,亞洲旗艦郵輪,日本。（圖／MSC地中海郵輪提供）

透明電梯，拍出電影感日常

搭上全景觀透明電梯，從船底一路升到高樓層，遠方蔚藍大海與船上空間盡收眼底。不論是由下往上拍出空間感，還是由上往下捕捉景深層次，透明電梯都是讓IG版面高質感爆表的隱藏版美景。

而說到享受，當然少不了餐廳。MSC榮耀號上有多達13間主題餐廳，從美式牛排、墨西哥餐、日本料理到義大利風味通通有，餐廳裝潢風格各異，優雅、浪漫、時尚，邊吃邊拍完全不是問題！

▲▼MSC榮耀號,亞洲旗艦郵輪,日本。（圖／MSC地中海郵輪提供）

想來點陽光與海景？船上的戶外泳池與甲板也是超熱門打卡點。配上一杯特調飲品，躺在陽傘下，與碧藍天空和蔚藍大海合影，不只是打卡，更是讓人難忘的片刻。若你選的是陽台艙，推開房門就能擁抱海景，隱密又浪漫。

▲▼MSC榮耀號,亞洲旗艦郵輪,日本。（圖／MSC地中海郵輪提供）

MSC榮耀號今年冬季推出多條精彩航線，像是「沖繩＋石垣島」、「宮古島＋沖繩」，還有涵蓋三島的超值5/6日行程，更加碼推出12/31限定海上跨年航次，一起倒數，打造最華麗難忘的新年！

想搶先感受MSC榮耀號的魅力嗎？MSC榮耀號將於7/18至7/21參加台北夏季旅展！活動期間只要在現場與施華洛世奇水晶旋梯壁面合照，並上傳至官方粉絲團指定貼文，就有機會獲得限量精美好禮，讓你還沒登船就先擁有難忘回憶！

同時也別錯過7/31前早鳥預購優惠每房折10,000元，現場下訂還可獲得《成交禮》MSC精美小禮物（數量有限，送完為止）。旅展期間還有互動活動送好禮，誠摯邀請民眾蒞臨夏季旅展攤位，一起同樂！

▲▼MSC榮耀號,亞洲旗艦郵輪,日本。（圖／MSC地中海郵輪提供）

美景、美食、好心情、好照片，一次All In！現在就跟MSC榮耀號一起，展開屬於你的夢幻郵輪假期吧！

MSC榮耀號銷售旅行社 (按筆畫排序)：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰

MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站 : https://pse.is/7pafe5

MSC地中海郵輪官方Facebook : https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan


 

關鍵字： MSC榮耀號 亞洲旗艦郵輪 日本

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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