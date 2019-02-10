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東北角「隱藏版」2神秘漁港　冬日賞芒花夜看捕鰻苗

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▲ 東北角隱藏版2神秘漁港 日賞芒花冬夜溪口補鰻金。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 東北角隱藏版2神秘漁港，日賞芒花，冬夜可以看溪口漁民補鰻苗。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節年假快結束了，正在思考去哪消耗囤積的脂肪，舒展舒展僵硬的筋骨嗎？親朋好友約一約，呼吸初春的氣息，新北市農業局推薦東北角看山望海的好秘境，帶民眾一起去尋找貢寮區「澳仔」與「龍門」兩處隱藏版的神祕小漁港，絕對是一趟尋找桃花源的沉澱之旅！

新北市貢寮區澳仔及龍門2座神秘小漁港，都位在省道台2線以東的海邊，龍門漁港緊臨貢寮區水流最豐沛河面，最寬闊的雙溪，要到達需穿過龍門里，抵達雙溪河邊後，順著河往下游走，過龍門吊橋右手邊就是龍門漁港，走到路底就是福隆沙嘴；而澳仔漁港則需穿過尖山腳街抵達石碇溪口停車場，橫越小橋沿著溪邊步行前往即可到達。

▲ 東北角隱藏版2神秘漁港 日賞芒花冬夜溪口補鰻金。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 東北角隱藏版2神秘漁港，澳仔漁港水色清澄。

漁業處指出，臨近漁港的雙溪口與石碇溪口，對於「有練過」的在地人來說，可都是打拚貼補家用的寶地，每逢冬季夜晚漲潮時分，海邊可是像夜市一般萬家燈火，一波波的潮水，帶著鰻金泳向溪口，風越大天越冷夜越深，人打哆嗦才是熱鬧時分。

漁業處建議，民眾們白天先漫步穿過尖山腳街，觀賞石碇溪口與澳仔漁港風光，看看漁民就地取材搭建防寒的組合屋，探查夜間觀看撈鰻線的安全動線，傍晚時分，早些前往澳底海產街或福隆海鮮店補充熱能備戰，天黑後，做好防風保暖前往溪口，帶點熱飲自用，也方便跟捕鰻人搏暖閒聊，看看有撈到什麼，至於想待多晚，就看自己能頂多久囉！

在這個季節，貢寮海濱芒花雖近季末但仍壯觀，雙溪與石碇溪流域一帶老鷹數量很多，在這2座神秘漁港，都可以看到乘風盤旋的鷹姿，甚至俯衝覓食或成對嬉戲，不妨來趟貢寮神秘小港輕旅行，除了可欣賞海天一色的清透湛藍，還可瞭解當地純樸的漁村文化，感受大自然的春氣勃勃，用充足的精神迎接新的一年！

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▲ 東北角隱藏版2神秘漁港 日賞芒花冬夜溪口補鰻金。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 東北角隱藏版2神秘漁港，路上的腳印指示海邊。

▲ 東北角隱藏版2神秘漁港 日賞芒花冬夜溪口補鰻金。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 東北角隱藏版2神秘漁港，福隆沙嘴上的避寒小屋。

▲ 東北角隱藏版2神秘漁港 日賞芒花冬夜溪口補鰻金。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 東北角隱藏版2神秘漁港，龍門漁港常常可見老鷹盤旋。

▲ 東北角隱藏版2神秘漁港 日賞芒花冬夜溪口補鰻金。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 東北角隱藏版2神秘漁港，坐粽待鰻金。

▲ 東北角隱藏版2神秘漁港 日賞芒花冬夜溪口補鰻金。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 東北角隱藏版2神秘漁港，龍門街吊橋下富古味的洗滌池。

關鍵字： 新北 貢寮 漁港

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