▲ 貢寮走春3路線！騎鐵馬賞海景、古道健行嚐貢寮鮑。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區山海皆美，有北台灣第一條以鐵路隧道改建而成的鐵馬隧道「舊草嶺隧道」、許多百年石頭屋聚落的卯澳漁村、2011年獲選十大魅力漁港的「心靈角落─卯澳漁港」、台灣本島最東邊的三貂角燈塔、東北角最具代表性的歷史人文山徑─草嶺古道、馬崗有如魔鬼洗衣板的海蝕平臺等，可以騎單車、健行，從不同角度賞山海之美，或者到北台灣著名靈鷲山無生道場，祈求新的一年平安順利，推薦您以下三種旅遊路線。

▲ 從福隆車站騎單車，可到達背山面海的卯澳灣。

單車鐵馬自由行：貢寮的舊草嶺隧道是北臺灣第一條以鐵路隧道改建而成的鐵馬隧道，車道地面仿造鐵路軌道形式，並以鐵道文物裝飾，具懷舊感。可由福隆火車站騎著單車，行經舊草嶺隧道，在石城觀景區稍作停留後折返，享受鐵馬御風之樂。

悠遊走春健行去：走訪東北角最具代表性的歷史人文山徑─草嶺古道，是清朝時代淡水廳（艋舺）到噶瑪蘭廳（宜蘭）的交通重要孔道，沿途除美麗山景，還有「雄鎮蠻煙」摩碣石碑、「虎字碑」等古蹟，讓您健行在一條古意盎然、兼具知性與感性的步道上，陶冶身心。

春節祈福養生行：靈鷲山無生道場是北台灣著名的道場之一，依山傍海，視野開闊而遼遠，以山海景觀而聞名，可眺覽福隆海岸及太平洋，也可近觀鼻頭角、三貂角的美麗風光，民眾可行經濱海公路到福隆，來趟養生靜修之旅。

▲ 卯澳灣的特色彩繪海堤，有許多漁村生活在彩繪中。

新北市農業局長李玟表示，暢遊貢寮特色的景點後，也歡迎大家到當地餐廳品嚐在地尚青的漁特產，千萬不要錯過貢寮在地安心有生產追溯或產銷履歷的貢寮鮑，到產地購買及享用貢寮鮑不但保證最新鮮，還能響應在地消費。

李玟說，春節期間正好是貢寮鮑盛產期，價格平實又肉質Q彈，鮮美正當時！像是新港海鮮的清蒸蠔油鮑魚、龍蝦大王的塔香九孔鮑，都是在地餐廳專屬的貢寮鮑料理，讓您的春節賞景吃美食一次滿足！

▲ 騎單車到卯澳漁村，還可以用手機掃瞄QR-code取得導覽資訊。