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過年走春6大逛展攻略！必拍龍貓巴士　37公尺長化石首次登台

▲▼過年走春必看展覽。（圖／Klook提供）

▲日本海外首站「Animage雜誌和吉卜力展」有超可愛的龍貓巴士拍照區。（圖／Klook提供）

記者蔡玟君／綜合報導

長達9天的春節連假不想遠跑，不如就去看展吧！旅遊電商Klook精選6大必訪展覽，包含吉卜力迷必朝聖的日本海外首站「Animage雜誌和吉卜力展」、台灣規模最大的草間彌生個展、展出37公尺長恐龍化石的「史前巨獸：泰坦恐龍展」等，喜歡看展覽的你可別錯過。

1. 日本海外首站「Animage雜誌和吉卜力展」

日本海外首站「Animage雜誌和吉卜力展」即日起至4月6日在華山文創園區展開，讓粉絲能重溫經典動畫的創作歷程，並首次揭露吉卜力工作室成立的秘密。除了保留在日本最受歡迎的「龍貓巴士拍照區」，更新增《龍貓》、《風之谷》、《天空之城》、《魔女宅急便》四部作品打卡牆，還有多款限定周邊。

▲▼草間彌生展。（圖／翻攝自MoNTUE北師美術館Facebook）

▲草間彌生的「軌跡」與「奇跡」展覽已吸引許多粉絲前往。（圖／翻攝自MoNTUE北師美術館Facebook）

2. 台灣規模最大的草間彌生個展

草間彌生的「軌跡」與「奇跡」展覽即日起至5月4日在國北師美術館盛大登場，精選1951至2005年間的版畫、拼貼、軟雕塑等近70組作品，透過「草間的綻放」、「圓點・原點」、「草間的蟄伏」與「Love Forever」四大主題區，帶領觀眾探索她顛覆性的藝術世界，展覽採預約制，需事先預約日期與時段。

▲▼史前巨獸：泰坦恐龍展。（圖／Klook提供）

▲「史前巨獸：泰坦恐龍展」有大英自然史博物館37公尺長化石首次登台。（圖／Klook提供）

3. 大英自然史博物館37公尺長化石首次登台

紅遍全球的大英自然史博物館「史前巨獸：泰坦恐龍展」即日起至4月6日於國立台灣科學教育館震撼展出。除了展出全長37公尺的泰坦恐龍化石，更設置全新互動裝置，帶領大小朋友趣味探索恐龍的誕生與演化歷程，甚至能透過偵測投影出與自己體重相仿的恐龍，還能體驗餵食擬真霸王龍，是場結合視覺震撼與寓教於樂的展覽。

▲▼「印象派150週年光影藝術展」。（圖／翻攝自翡冷翠文創官網）

▲「印象派150週年光影藝術展」在高雄登場。（圖／翻攝自翡冷翠文創官網）

4. 跟隨莫內、梵谷追逐光影 南台灣最大沉浸展

「印象派150週年光影藝術展」繼台北展出後移師高雄，即日起至4月6日在國立科學工藝博物館絕美登場，展覽利用場地挑高空間，結合AI技術讓畫作動起來，讓觀眾彷彿走入畫中，感受印象派最重要的光影與時間變化，並透過圖片、影片以及仿真畫等多元方式，深入了解影響印象派深遠的馬奈、印象派創始人莫內、最受歡迎的後印象派畫家梵谷等大師的創作與藝術貢獻。

5.小魔女DoReMi 25週年展

「霹靂卡霹靂拉拉，波波力那貝貝魯多」這句熟悉的咒語，承載許多七、八年級生的童年回憶，「小魔女DoReMi 25週年展」即日起至4月6日在華山文創園區夢幻登場。本次展覽除了展示歷代魔法堂，還有1：1小花復刻模型、五位主角的拍照打卡佈景，以及展覽限定的魔女莉卡紀念品等。

▲▼名偵探柯南30週年紀念展。（圖／Klook提供）

▲名偵探柯南30週年紀念展將首次公開30年來的「柯南・新一初期設定資料」。（圖／Klook提供）

6. 名偵探柯南30週年紀念展

人氣日本動漫《名偵探柯南》歡慶連載30年，即日起至2月9日於高雄夢時代舉辦「名偵探柯南 連載30週年紀念展-高雄場」。不僅展出青山剛昌老師特別繪製的週年手稿，還首次公開30年來的「柯南・新一初期設定資料」；從入口處柯南等身模型開始，分為六大展區，包含經典名言、暗藏線索的死亡訊息、黑衣組織，以及不少粉絲喜愛的怪盜基德，更有從日本空運來台的限量周邊商品。

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