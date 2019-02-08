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三貂角燈塔下的樸實漁村馬崗　賞海堤彩繪壁畫品嚐咖啡

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▲ 馬崗漁村慢遊之旅 賞海堤彩繪壁畫品嚐咖啡。（圖／新北市農業局提供）

▲ 馬崗漁村慢遊之旅，海堤壁畫擁有濃厚的漁村氣息。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區海岸私密景點「馬崗漁村」，在三貂角燈塔下，是台灣最東邊的聚落，也是熱門的舊草嶺環狀線自行車道必經的景點，漁村中馬崗漁港的平臺更是賞海景吹海風的好去處，非常適合全家大小到此一遊！

馬崗漁港位於新北市貢寮區福連里，在漁港內的平台除了能欣賞海景，享受海風吹拂外，還能眺望孕育著豐富物種的馬崗潮間帶。馬崗漁村內的海堤壁畫，是這裡拍照打卡的新景點。

▲ 馬崗漁村慢遊之旅 賞海堤彩繪壁畫品嚐咖啡。（圖／新北市農業局提供）

▲ 馬崗漁村慢遊之旅，馬崗社居內也有許多石頭厝建築，也聚群貓咪，素有「貓村」之稱。

馬崗社區發展協會理事長林秀玉表示，馬崗海堤壁畫彩繪在海洋大學、貢寮區漁會和新北市政府的努力下完成，壁畫上彩繪著當地出產的魚類，「壁」海天一色的景緻，是馬崗漁村的一大亮點，讓許多到訪的遊客佇足欣賞和留影。

社區內一大群可愛的貓咪們悠閒散步，被稱做「隱藏版貓村」的馬崗漁村，有別於猴硐貓村，這裡少了人車的喧鬧，寧靜的小漁村與貓咪們慵懶的模樣非常搭配，貓奴和攝影師們可千萬別錯過囉！

▲ 馬崗漁村慢遊之旅 賞海堤彩繪壁畫品嚐咖啡。（圖／新北市農業局提供）

▲ 馬崗漁村慢遊之旅，遊客來到馬崗社區，可以在雜貨店買到馬崗口味滷鮑魚。

漫步在馬崗漁村，肚子餓了，除了有在地食材做成的滷鮑魚、石花凍及海燕窩等小點心外，這裡還有全臺灣最東邊的咖啡館－馬崗街27號咖啡館，點一杯手沖咖啡，坐下來慢慢品嚐，搭配著眼前的海堤壁畫及遼闊的大海，細細品味濃厚的漁村氣氛。

農業局長李玟表示，馬崗漁港是臺灣最東邊的漁村，仍保有在地漁村的建築特色及人文氣息，是個在喧鬧繁忙的社會裡，沉澱心靈最棒的選擇。誠摯歡迎大家，過年期間來到馬崗社區走春，體驗漁村風情，賞壁畫、嘗美食，快樂又逍遙！

▲ 馬崗漁村慢遊之旅 賞海堤彩繪壁畫品嚐咖啡。（圖／新北市農業局提供）

▲ 馬崗漁村慢遊之旅，遊客來到馬崗社區可以在雜貨店，買到石花菜、青滸苔、透抽和黑毛。

▲ 馬崗漁村慢遊之旅 賞海堤彩繪壁畫品嚐咖啡。（圖／新北市農業局提供）

▲ 馬崗漁村慢遊之旅，馬崗第一間補給站內，有馬崗社區的老照片，可以駐足欣賞。

▲ 馬崗漁村慢遊之旅 賞海堤彩繪壁畫品嚐咖啡。（圖／新北市農業局提供）

▲ 馬崗漁村慢遊之旅，走累了，可以到馬崗街27號咖啡小館喝杯咖啡。

關鍵字： 新北 貢寮 馬崗漁村

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