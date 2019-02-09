英姿煥發黑鳶展翅高飛！　新北8處賞鳥景點報你知

▲ 英姿煥發「黑鳶」展翅高飛！新北8處賞鳥景點報你知。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節連假已近尾聲，還沒出去走走嗎？新北市農業局特別整理，並推薦新北8處賞鳥景點，台灣已紀錄鳥種有597種，而新北市就高達455種，為全台之冠。在假期結束前，民眾不妨帶著望遠鏡到林間、溼地，觀賞穿梭與遨翔的鳥類們。

新北市農業局指出，依目前全世界最大的賞鳥紀錄資料庫eBird平台顯示，台灣已紀錄鳥種有597種，而新北市就高達455種，為全台之冠。推薦新店四崁水、烏來內洞國家森林遊樂區、三峽滿月圓國家森林遊樂區、三重新北大橋下、八里觀音山、金山清水農地、萬里野柳地質公園、貢寮田寮洋地區等8處賞鳥景點，可隨不同場域，看到不同特色的鳥種。

▲ 英姿煥發「五色鳥」。

農業局表示，三峽滿月圓國家森林遊樂區屬森林山區處，可見台灣藍鵲、五色鳥、小彎嘴畫眉、大冠鷲等陸鳥出沒，而在金山農地田野處則常有紅隼、蒼鷺、小水鴨及磯鷸、高蹺鴴等許多鷸鴴科水鳥過境度冬。

農業局長李玟表示，新北市為結合農業生產與環境生態的理念，2015年開始推動友善田園區域計畫，從雙溪區逐漸推廣到全市，目前友善耕作面積已達142公頃，並持續增加中，也因兼顧保育及環境的政策，使鳥類及各種生態數量在新北市逐年增加，在棲地保育與農業生產達到雙贏局面。

農業局呼籲民眾，在賞鳥時，應遵守不接觸、不餵食、不喧嘩、不驚嚇、不用閃光燈等原則，並嚴守不破壞棲地及不干擾鳥類生活，如此才能在假期中，享受賞鳥的樂趣。

▲ 超可愛「磯鷸」。