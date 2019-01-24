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台南隱藏版下午茶！「花草系甜甜圈」一周只開3個午後　

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：下次一定要去吃啊！太心動了
ETtoday餓勢力

▲台南Perfe`dough隱藏版甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

台南下午茶 Perfe'dough甜甜圈，南區有美美的咖啡店，而且Perfe'dough只開五、六、日、一。胖比一開門就衝來，Perfe'dough開門不到10分鐘裡面滿滿都是人，還好我來的早，趕快寫文章跟妳們分享，台南下午茶有新地方可以跑了。

▲台南Perfe`dough隱藏版甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

▲台南Perfe`dough隱藏版甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

台南下午茶 Perfe'dough甜甜圈，店址位於南區觀光城這邊，可以任一旁的機車行及豆花店，中間有個樓梯(如圖片)往上走就是Perfe'dough甜甜圈了，開車前往的朋友要先找停車位，這裡不太好停車。

▲台南Perfe`dough隱藏版甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

▲台南Perfe`dough隱藏版甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

▲台南Perfe`dough隱藏版甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

▲台南Perfe`dough隱藏版甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

Perfe'dough店內環境好美呀!有一種優雅的氛圍，很喜歡這裡的擺設，不禁的拍了好多照片，如果你也是愛拍照的朋友，一定會像我一樣，快門按個不停，光是要寫文章，我照片就挑了好久，文章裡的照片，只是少部分而已。

▲台南Perfe`dough隱藏版甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

Perfe'dough菜單menu
內用菜單在這邊，除了甜甜圈以外，還有咖啡飲品可以選擇。

▲台南Perfe`dough隱藏版甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

小山園抹茶$70、香草卡士達$70、覆盆莓乳酪$80

▲台南Perfe`dough隱藏版甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

小山園抹茶甜甜圈好好吃！濃郁的抹茶喫起來不甜膩，帶點苦香滋味，不是甜的抹茶我超愛。香草卡士達甜甜圈外衣批覆著糖粒，甜甜圈口感帶有Q彈飽滿的滋味，但香草口味我覺得比較甜一點。

▲台南Perfe`dough隱藏版甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

覆盆子乳酪甜甜圈裡面包有乳酪餡，吃起來酸酸甜甜的，吃起來不會膩口！和其他兩個是不同的口感，適合留到最後一個吃！拿鐵的部分，我覺得喝起來中規中矩，有奶香的咖啡，不苦不澀很順口。

▲台南Perfe`dough隱藏版甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

Info/
Perfe'dough
電話：06-2920198
地址：台南市南區新興路414號3樓
時間：13:00-18:00（售完為止）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 下午茶 甜甜圈 Perfe'dough 美食情報 台南美食 達人美食 愛比妞

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