台南隱藏版下午茶！「花草系甜甜圈」一周只開3個午後　

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：下次一定要去吃啊！太心動了

文、圖／愛比妞

台南下午茶 Perfe'dough甜甜圈，南區有美美的咖啡店，而且Perfe'dough只開五、六、日、一。胖比一開門就衝來，Perfe'dough開門不到10分鐘裡面滿滿都是人，還好我來的早，趕快寫文章跟妳們分享，台南下午茶有新地方可以跑了。





台南下午茶 Perfe'dough甜甜圈，店址位於南區觀光城這邊，可以任一旁的機車行及豆花店，中間有個樓梯(如圖片)往上走就是Perfe'dough甜甜圈了，開車前往的朋友要先找停車位，這裡不太好停車。





Perfe'dough店內環境好美呀!有一種優雅的氛圍，很喜歡這裡的擺設，不禁的拍了好多照片，如果你也是愛拍照的朋友，一定會像我一樣，快門按個不停，光是要寫文章，我照片就挑了好久，文章裡的照片，只是少部分而已。

Perfe'dough菜單menu

內用菜單在這邊，除了甜甜圈以外，還有咖啡飲品可以選擇。

小山園抹茶$70、香草卡士達$70、覆盆莓乳酪$80

小山園抹茶甜甜圈好好吃！濃郁的抹茶喫起來不甜膩，帶點苦香滋味，不是甜的抹茶我超愛。香草卡士達甜甜圈外衣批覆著糖粒，甜甜圈口感帶有Q彈飽滿的滋味，但香草口味我覺得比較甜一點。

覆盆子乳酪甜甜圈裡面包有乳酪餡，吃起來酸酸甜甜的，吃起來不會膩口！和其他兩個是不同的口感，適合留到最後一個吃！拿鐵的部分，我覺得喝起來中規中矩，有奶香的咖啡，不苦不澀很順口。

Info/

Perfe'dough

電話：06-2920198

地址：台南市南區新興路414號3樓

時間：13:00-18:00（售完為止）