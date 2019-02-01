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麵條都現場製作！蔥月拉麵主打中式拉麵　120元起就吃得到

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▲麵條都是現場製作！蔥月拉麵主打中式手工拉麵　120元起就吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲清燉牛尾拉麵。

記者黃士原／台北報導、攝影

繼「港苑」之後，新葡苑又有新品牌誕生，這次新推出的「蔥月」品牌是主打現拉現做的中式手工拉麵及南北點心，麵條都是現場新鮮現做，價格也十分親民，120元就可以吃到一碗熱騰騰的中式拉麵。

蔥月主打現拉現做的中式手工拉麵及南北點心，主廚謝嘉龍為了學習麵條製作，特地前往大陸山西太原的麵館「山西館」學習各式麵條製作，一待就是半年，謝嘉龍笑著說這半年沒吃到半碗米飯。這次蔥月最大特色就是把陝西的特色麵「ㄅㄧㄤ、ㄅㄧㄤ、拉麵」帶來台灣，謝嘉龍說，ㄅㄧㄤ、ㄅㄧㄤ、拉麵就是因為反覆摔麵製造出ㄅㄧㄤ、ㄅㄧㄤ、的聲響，製作ㄅㄧㄤ、ㄅㄧㄤ、拉麵至少要摔打40-60次，但也因為如此讓麵條口感紮實，放在湯中不易爛。


▲現場製作麵條的師傅。


▲現場製作麵條的師傅。

▲麵條都是現場製作！蔥月拉麵主打中式手工拉麵　120元起就吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲陝西酸辣油潑麵。

謝嘉龍提到，在陝西或山西當地的人吃ㄅㄧㄤ、ㄅㄧㄤ、拉麵，都是加了超油、超辣及超鹹配料，也被稱油潑麵，但是台灣人可能無法接受這重口味，因此他們調整理辣度。不過即使是調整過，辣度仍很強，如果對於吃辣不是很有信心的朋友，就不要輕易點蔥月的陝西酸辣油潑麵。

▲麵條都是現場製作！蔥月拉麵主打中式手工拉麵　120元起就吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲上海小籠湯包。

為了符合大眾口味，除了陝西酸辣油潑麵，蔥月還有來自各地的麵食，像是四川擔擔麵、老北京炸醬麵，以及台灣味的牛肉麵。其中清燉牛尾拉麵就是採用澳洲去皮牛尾加上蟲尾草清燉，再配上現做的ㄅㄧㄤ、ㄅㄧㄤ、拉麵，顧客可依自己喜好選擇細麵、韭葉麵、寬麵及刀削麵。

▲麵條都是現場製作！蔥月拉麵主打中式手工拉麵　120元起就吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲大餅捲牛肉。

▲麵條都是現場製作！蔥月拉麵主打中式手工拉麵　120元起就吃得到。（圖／記者黃士原攝）
▲韭菜盒。

蔥月的南北點心則匯集「滬式、淮揚、京式、粵式、巴蜀、蔬食」融入台灣在地食材，三星蔥油餅、招牌上海小籠包、大餅捲牛肉、花菇素蒸餃、絲瓜蝦仁小籠包等。為歡慶開幕1/31(四)~2/10(日)期間消費滿300元贈私房小菜券一張、飲料買一送一(優惠贈送以低單價者計；酒精類不配合)。

地址：台北市中正區北平西路3號2樓(微風台北車站北二門二樓)

關鍵字： 美食情報 台北市美食 蔥月拉麵

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