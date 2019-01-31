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Lady M台中快閃店每日賣破2000片　2月起開賣草莓香緹千層

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▲Lady M全球獨家的草莓香緹千層蛋糕。(圖／Lady M提供)
▲Lady M全球獨家的草莓香緹千層蛋糕。(圖／Lady M提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

LadyM台中快閃店18日開賣，開幕至今仍是天天大排隊，平均單日賣破2,000片。其中最受民眾歡迎的口味前三名分別是經典原味千層蛋糕(單片260元，九吋2,600元)、伯爵茶千層蛋糕(單片280元，九吋2,800元)以及草莓千層蛋糕(單片280元，九吋2,800元)。2月份開始，全球獨家的草莓香緹千層蛋糕也將在台中上市。

LadyM主廚為台灣量身打造的獨家口味-「草莓香緹千層蛋糕」(單片280元，九吋2,800元)，不加一滴水，以新鮮草莓製成的草莓香緹奶油佐以草莓片與果泥，搭配層層細緻薄透的蛋皮。台中快閃店除了推出節令口味以外，2月1日起只要購買九吋蛋糕(除香草巧克力棋格蛋糕)，即附特別為台中設計的新年喜氣限定包裝(送完即止)。此外，2月1日至2月10日只要於台中快閃店單筆消費滿1,500元(含)即可參加抽紅包活動，連續10天抽免費六吋蛋糕（數量有限，抽完為止）。

▲Lady M台中快閃店每日賣破2000片　2月起開賣草莓香緹千層 。（圖／Lady M提供)
▲Lady M如中快閃每日都出現排隊人潮。

除了春節新年喜氣限定包裝以外，今年首度推出春節「Lady M豬你好運春節禮盒」(一組3,280元，台中快閃店獨家販售)。特別設計6 隻精緻可愛的金豬象徵活力十足迎新年；金桔代表幸運吉祥；牡丹花則寓意花開富貴。禮盒內含有6款來自歐洲的精緻糖果。

Lady M台中快閃店
地點：新光三越台中中港店1F南向手扶梯旁 (市政北七路入口)

▲Lady M台中快閃店每日賣破2000片　2月起開賣草莓香緹千層 。（圖／Lady M提供)
▲Lady M今年首度推出春節「Lady M豬你好運春節禮盒」。

關鍵字： 美食情報 Lady M

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