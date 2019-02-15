ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

此生必住夢幻海底景觀房　沉睡在海裡、泡澡看魟魚悠遊

ETtoday旅遊雲

▲新加坡聖淘沙海景套房。（圖／記者陳涵茵攝）

▲一生必住的新加坡夢幻海景套房。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／新加坡報導、攝影

想朝聖夢幻的海底飯店不必跑到馬爾地夫，雲頂集團旗下的新加坡聖淘沙名勝世界為世界級的綜合度假村，園區廣達49公頃，除了新加坡環球影城、各式水上遊樂項目與景點外、多元異國美食文化加上奢華酒店設施，就像來到度假天堂。

海景套房

新加坡聖淘沙名勝世界內共有6家頂級飯店，其中隱藏版僅有11個房間的海景套房絕對是一生必住的夢幻房之一，打開窗簾多達10萬隻海洋生物就在眼前悠遊，邊泡澡邊欣賞如夢境般的景致，晚上再和魟魚一同香甜入眠。

▲S.E.A.海洋館海景套房。（圖／記者陳涵茵攝）

▲觀景窗升起時房間光會自動調暗，保護魚群受燈光打擾也能有浪漫氛圍。

到海洋館總是人擠人無法看個過癮嗎？入住海景套房想看多久就看多久，躺在床上打開窗簾就能看見魚兒悠遊，房間內還藏有秘密機關，藏在木地板下的浴缸可邊泡熱水澡邊看魚兒悠遊，這般享受就像在做夢一般。房內驚喜可不僅這些，海景套房每間都是兩層樓超大空間，除了樓下海底景觀二樓備有開放式客廳沙發座，戶外還有專屬的按摩浴缸，奢華配備與私人管家服務絕對是超越五星級的享受，提醒遊客海景套房超級搶手僅有11間，心動當下就要早早預訂。

▲新加坡聖淘沙名勝世界。（圖／記者陳涵茵攝）

▲能邊泡澡邊賞夢幻的海底景觀。

▲新加坡聖淘沙名勝世界。（圖／記者陳涵茵攝）

▲二樓客廳與戶外陽台按摩浴缸。

海濱別墅

喜歡度假氛圍的人則可選擇住進海濱別墅，別墅Villa座落於聖淘沙名勝世界西端，享受被熱帶樹林與蟲鳴鳥叫包圍的自然愜意，泡在私人泳池眺望一望無際海港美景，暢游池中不時還能巧遇雞蛋花瓣浪漫掉落，濃濃東南亞度假風情把疲勞通通一掃而空，超大坪數且隱密的空間非常適合朋友開趴或大家庭同住。另外，入住海濱別墅的賓客每天還可免費使用ESPA的設施如養生池、園林溫泉浴池、岩石桑拿及水晶蒸氣室等。

▲新加坡飯店。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲擁有私人泳池的海濱別墅可一覽無遺新加坡海景。（圖／新加坡名勝世界提供。）

▲新加坡飯店。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲打開窗就能眺望無敵港景。（圖／新加坡名勝世界提供）

▲新加坡聖淘沙名勝世界。（圖／記者陳涵茵攝）

▲海濱別墅擁有兩房一廳與私人泳池。

▲新加坡聖淘沙名勝世界。（圖／記者陳涵茵攝）

▲奢華浴缸與戶外淋浴區。

新加坡Hard Rock酒店

除了海景套房與海濱別墅，聖淘沙名勝世界內還有康樂福豪華酒店、邁克爾酒店、節慶酒店、新加坡Hard Rock酒店、逸濠酒店及雲頂裕廊酒店共6間可選擇，想要大啖美食、品味小酒陶醉在音樂裡，絕對首選新加坡Hard Rock酒店，酒店內餐廳Sessions招牌辣椒螃蟹收服許多饕客的胃，吃飽喝足想微醺，白天徜徉露天泳池酒吧、夜晚再到搖滾吧小酌聽Live Band演出，度假人生就該如此愜意。

▲新加坡。（圖／記者陳涵茵攝）

▲新加坡Hard Rock酒店可一覽無遺整個泳池美景。

▲新加坡聖淘沙名勝世界。（圖／記者陳涵茵攝）

▲新加坡Hard Rock酒店搖滾巨星套房。

▲新加坡。（圖／記者陳涵茵攝）

▲搖滾巨星套房房間內部。

▲▼ 。（圖／記者陳涵茵攝）

▲新加坡招牌美食辣椒螃蟹Sessions餐廳內就吃得到。

▲新加坡聖淘沙名勝世界。（圖／記者陳涵茵攝）

▲一樓大廳開放式酒吧－搖滾吧。

▲Hard Rock Hotel新加坡聖淘沙酒店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲各式調酒開啟迷人微醺夜晚。

新加坡聖淘沙名勝世界整座度假村擁有新加坡環球影城、S.E.A.海洋館、水上探險樂園、海事博物館與6間頂級飯店，從玩樂設施到住房都有適合不同年齡層的選擇，且吃喝玩樂住宿全可在園區內一次滿足，把通車時間通通拿來大玩特玩。

▲▼聖淘沙名勝世界推出3大樂園套票優惠。（圖／記者陳涵茵攝）

▲聖淘沙名勝世界推出3大樂園套票優惠。

想安排一趟3天2夜小旅行，現在酒店＋樂園套票，以7折優惠就可享有頂級酒店住宿加四大樂園門票。如果只想單純玩樂，聖淘沙名勝世界也推出了3樂園套票，可用三天時間暢玩新加坡環球影城、S..E.A.海洋館／水上探險樂園、海事博物館，到4月底前還有8折優惠。

▲新加坡環球影城。（圖／記者陳涵茵攝）

▲新加坡環球影城全新夜間巡遊每周五、六與指定國定假日晚間7點30分登場。

值得一提的是，新加坡環球影城，2019年期間限定的夜間巡遊全新登場僅到8月11日為止，想朝聖快把握期間限定的半年期間，趁著接下來四月、五月的連假及7、8月暑假，安排一家大小的度假小旅行。

＊優惠詳情可參閱新加坡聖淘沙名勝世界官網

關鍵字： 亞洲旅遊 新加坡旅遊 名勝世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台「12處洋紅風鈴木」爆開如繡球

一週來6天　爭鮮發黑卡給死忠顧客

超狂！高雄五星級「佛系火鍋餐廳」

這3家餐廳都將在2月底歇業

全台首間火鍋店義式冰淇淋吃到飽！

淡水180度美景秘密基地！

拉拉山恩愛農場「粉爆ing」

桃園銅板價超大份量蛋餅酥脆飽滿

2019台北燈節大型花燈搶先看

台南小吃必嘗火城麵、九母魚酥

熱門行程

最新新聞更多

想買！日本郵局推全新龍貓手提袋

北村百年土種人參雞湯　香濃暖胃

北港、鹿港麵線糊大比拚！

奢華滑雪度假　當一次歐洲貴族

陽明山花季開跑　交通管制人包

和魟魚同眠！超夢幻水族景觀房

觀光局最快月底推春遊補助　40歲以下..

親子族必收！全台11處滑草場懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366