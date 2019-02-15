此生必住夢幻海底景觀房　沉睡在海裡、泡澡看魟魚悠遊

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▲一生必住的新加坡夢幻海景套房。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／新加坡報導、攝影

想朝聖夢幻的海底飯店不必跑到馬爾地夫，雲頂集團旗下的新加坡聖淘沙名勝世界為世界級的綜合度假村，園區廣達49公頃，除了新加坡環球影城、各式水上遊樂項目與景點外、多元異國美食文化加上奢華酒店設施，就像來到度假天堂。

海景套房



新加坡聖淘沙名勝世界內共有6家頂級飯店，其中隱藏版僅有11個房間的海景套房絕對是一生必住的夢幻房之一，打開窗簾多達10萬隻海洋生物就在眼前悠遊，邊泡澡邊欣賞如夢境般的景致，晚上再和魟魚一同香甜入眠。

▲觀景窗升起時房間光會自動調暗，保護魚群受燈光打擾也能有浪漫氛圍。

到海洋館總是人擠人無法看個過癮嗎？入住海景套房想看多久就看多久，躺在床上打開窗簾就能看見魚兒悠遊，房間內還藏有秘密機關，藏在木地板下的浴缸可邊泡熱水澡邊看魚兒悠遊，這般享受就像在做夢一般。房內驚喜可不僅這些，海景套房每間都是兩層樓超大空間，除了樓下海底景觀二樓備有開放式客廳沙發座，戶外還有專屬的按摩浴缸，奢華配備與私人管家服務絕對是超越五星級的享受，提醒遊客海景套房超級搶手僅有11間，心動當下就要早早預訂。

▲能邊泡澡邊賞夢幻的海底景觀。

▲二樓客廳與戶外陽台按摩浴缸。



海濱別墅



喜歡度假氛圍的人則可選擇住進海濱別墅，別墅Villa座落於聖淘沙名勝世界西端，享受被熱帶樹林與蟲鳴鳥叫包圍的自然愜意，泡在私人泳池眺望一望無際海港美景，暢游池中不時還能巧遇雞蛋花瓣浪漫掉落，濃濃東南亞度假風情把疲勞通通一掃而空，超大坪數且隱密的空間非常適合朋友開趴或大家庭同住。另外，入住海濱別墅的賓客每天還可免費使用ESPA的設施如養生池、園林溫泉浴池、岩石桑拿及水晶蒸氣室等。

▲擁有私人泳池的海濱別墅可一覽無遺新加坡海景。（圖／新加坡名勝世界提供。）



▲打開窗就能眺望無敵港景。（圖／新加坡名勝世界提供）

▲海濱別墅擁有兩房一廳與私人泳池。



▲奢華浴缸與戶外淋浴區。

新加坡Hard Rock酒店



除了海景套房與海濱別墅，聖淘沙名勝世界內還有康樂福豪華酒店、邁克爾酒店、節慶酒店、新加坡Hard Rock酒店、逸濠酒店及雲頂裕廊酒店共6間可選擇，想要大啖美食、品味小酒陶醉在音樂裡，絕對首選新加坡Hard Rock酒店，酒店內餐廳Sessions招牌辣椒螃蟹收服許多饕客的胃，吃飽喝足想微醺，白天徜徉露天泳池酒吧、夜晚再到搖滾吧小酌聽Live Band演出，度假人生就該如此愜意。

▲新加坡Hard Rock酒店可一覽無遺整個泳池美景。



▲新加坡Hard Rock酒店搖滾巨星套房。



▲搖滾巨星套房房間內部。



▲新加坡招牌美食辣椒螃蟹Sessions餐廳內就吃得到。

▲一樓大廳開放式酒吧－搖滾吧。



▲各式調酒開啟迷人微醺夜晚。



新加坡聖淘沙名勝世界整座度假村擁有新加坡環球影城、S.E.A.海洋館、水上探險樂園、海事博物館與6間頂級飯店，從玩樂設施到住房都有適合不同年齡層的選擇，且吃喝玩樂住宿全可在園區內一次滿足，把通車時間通通拿來大玩特玩。

▲聖淘沙名勝世界推出3大樂園套票優惠。

想安排一趟3天2夜小旅行，現在酒店＋樂園套票，以7折優惠就可享有頂級酒店住宿加四大樂園門票。如果只想單純玩樂，聖淘沙名勝世界也推出了3樂園套票，可用三天時間暢玩新加坡環球影城、S..E.A.海洋館／水上探險樂園、海事博物館，到4月底前還有8折優惠。

▲新加坡環球影城全新夜間巡遊每周五、六與指定國定假日晚間7點30分登場。

值得一提的是，新加坡環球影城，2019年期間限定的夜間巡遊全新登場僅到8月11日為止，想朝聖快把握期間限定的半年期間，趁著接下來四月、五月的連假及7、8月暑假，安排一家大小的度假小旅行。

＊優惠詳情可參閱新加坡聖淘沙名勝世界官網。

