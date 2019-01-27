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晚上10點半後不賣酒、烏節路禁菸　出發新加坡前5大必知新規定

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▲▼新加坡,樟宜,樟宜機場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲新加坡5大旅遊新規定。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳涵茵／新加坡報導、攝影

新加坡法治十分嚴謹，雖說「吃口香糖會被鞭刑」的說法只是謠傳，不過遊玩新加坡的確有許多當地的法規與禁忌需要遵守，若不小心當了失格旅人不僅不尊重當地文化還可能要繳上重重罰金，一起看看造訪新加坡前有哪些注意事項吧。

1.新加坡禁止攜帶口香糖、香菸（電子菸）、洋酒入境

▲新加坡沒有口香糖。（圖／記者陳涵茵攝）

▲超商架上沒有販售口香糖。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

禁吃口香糖是新加坡有名的法條之一，旅客不可攜帶香煙及口香糖入境，若被海關查到除了立即遭丟棄外還需要繳納罰金，新加坡境內是沒有販賣口香糖的，當地人說小時候只有出國時才吃得到口香糖，反而變成一種很潮的事。不過正因為如此新加坡的街道十分乾淨，絕對不必擔心腳踩到地上口香糖。

2.特定黃線吸煙區、新法條烏節路禁止吸煙

▲新加坡吸煙區。（圖／記者陳涵茵攝）

▲新禁煙法上路，僅有黃線吸菸區內可以抽煙。

烏節路（Orchard Road）是新加坡最有名的購物大道，全球觀光客來到新加坡旅遊都會來這血拼，不過新加坡最新的禁煙法，決議擴大禁煙範圍烏節路禁止吸菸，僅有看到特定區域才是合法吸煙範圍，另外從2019年1月1日起，購買與吸菸者年齡限制將從18歲調高到19歲，癮君子造訪新加坡時可要多加注意以免受罰。

3.年滿21歲才能飲酒、超商晚間10點半之後不賣酒

▲新加坡10點半後不賣酒,酒,新加坡。（圖／記者陳涵茵攝）

▲晚間10點半以後不賣酒。

在台灣未滿18歲禁止飲酒，不過在新加坡得買21歲才能合法購買與飲酒，其實原先的的規定為19歲，新制上路調高到21歲，另外各大商店與商店10點半以後不販賣酒精性飲料，若錯過時間想喝酒就只能到酒吧飲酒。

4.「HALA認證」清真標誌就絕對不含豬

▲新加坡清真認證標誌。（圖／記者陳涵茵攝）

▲「HALAL認證」標誌不含豬肉、豬油。

近期防疫事件可說是全國總動員，不少旅客回台灣總是擔心不小心買到含「豬」的商品，若到新加坡旅遊看到「HALAL認證」標誌就可以完全放心，新加坡是一個多民族國家，華人、馬來人、印度人等衍生出各式各樣的異國美味，因伊斯蘭教徒不吃豬肉，看到清真標誌就表示不添加豬肉、豬油等添加物。

5.新加坡賭場當地人進入要付100新幣

▲新加坡聖淘沙名勝世界,賭場,casino。（圖／記者陳涵茵攝）

▲當地人進入賭場要付100元新幣入場費。

許多人造訪澳門、新加坡會想到賭場試試手氣，憑著護照也可免費進場參觀，不過為了禁止當地人沈迷於賭，政府規定當地人進入賭場前要先付每次100元新幣（2259元）的入場費，且有趣的是若當地人沈迷於賭，經家人舉報後還可限制此人終身進入賭場。

關鍵字： 亞洲旅遊 新加坡旅遊 旅遊新知

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