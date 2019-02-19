魟魚從頭上飛過！戴潛水頭罩窺探海洋秘密　奇幻冒險1千就能體驗

▲超大的海洋館不僅能欣賞海洋生物還能「下水」跟牠們近距離接觸。



記者陳涵茵／新加坡報導、攝影

大海充滿神奇魅力，廣闊的海洋人類至今僅探索了5%，對於未知的海洋世界充滿嚮往嗎？不會游泳、不會潛水其實也能潛入海中探險，來到新加坡聖淘沙名勝世界想要不虛此行，就一定要體驗水上探險樂園奇幻的海底行冒險，僅需花上台幣千元就能感受被10萬隻魚群包圍的夢幻場景。





▲海底行能近距離觀察神秘的海洋生物。（圖／新加坡聖淘沙名勝世界提供。）



S.E.A.海洋館



新加坡聖淘沙名勝世界內擁有全世界最大的海洋館之一，走進S.E.A.海洋館可以盡情欣賞美麗的海洋世界，館內共有超過1,000種、共10萬隻以上的海洋生物在裡頭悠遊，喜歡海洋生物的粉絲絕對會愛上這裡。喜歡拍照的網美們可以到水母區，喜歡拍照的網美們可以到水母區，彩色水母、海月水母、無毒透明水母等各種品種，迷幻又繽紛的水族牆怎麼拍都夢幻。





▲繽紛又迷幻的水母牆。





▲精彩的魟魚餵食秀。



＊想要親自體驗S.E.A.海洋館的魅力，現在預訂享早鳥優惠，再送你台幣約110元禮券，詳情請參閱：官網。

水上探險樂園



如果覺得隔著玻璃觀賞還不過癮，還可到水上探險樂園感受超特別的「海底行」體驗，親自潛進海洋館中窺探海中秘密。

想體驗海底行不必持有潛水執照，就算是旱鴨子只要年滿15歲身心狀態良好，帶著一顆好奇的心就可以開啟冒險之旅。記者親身換上潛水衣下水實際體驗，在下水前教練會仔細詢問體驗者的身心狀態，接著進行一系列行前教育，像是在水中無法對話需以簡單手勢溝通、如何平衡耳壓等訓練，最後在水中戴上潛水頭罩就可以準備下水囉。

▲教練指導在水中的簡單溝通手勢。

戴上潛水面罩、背上氧氣桶後在水中，就能如同傳說故事中的人魚般能夠自在呼吸，教練會全程陪同體驗者一步一步踩踏階梯，下潛進3米深的海洋館裡，轉身後就能擁抱眼前被10萬多隻海洋生物包圍的神奇美景。鯊魚在身旁悠遊、魟魚從頭上飛過，在海中漫步就像身處夢中般不可思議。若預先購買水上探險樂園門票，將近30分鐘的海底行潛水竟然只要台幣一千初就能體驗。





▲在水中也能自在呼吸盡情欣賞海洋之美。



▲教練會全程陪同指導與注意遊客安全。



▲魟魚不時會從身邊或頭上游過。



＊海底行

開放時間：逢週一至週五開放下午 1 點

票價：成人新幣88元（約2003台幣），長者新幣78元（約1775台幣）；購買水上探險樂園門票者，成人優惠票價新幣50元（約1138台幣），長者新幣48 元（約1092台幣）

年齡限制：15歲以上即可參加

＊詳細內容可參考：官網。



▲彩虹礁遊適合一家大小同樂。



若不敢挑戰刺激的海底行那就去和熱帶魚游泳吧！只要購買水上探險樂園入場券就能免費體驗彩虹礁遊，彩虹礁遊非常適合從未嘗試過浮潛的人試試水溫，戴上浮潛泳鏡穿上救生衣就能和珊瑚礁世界中多達2萬隻各式五彩繽紛的魚類一同悠遊。





▲多達兩萬隻的熱帶魚群繽紛美麗。





▲和五彩繽紛的熱帶魚一同悠遊。

＊彩虹礁遊

票價：入園後免費體驗

高度限制：至少 107 公分。身高低於 122 公分的兒童須全程由監護人陪同。

▲經典的水上設施衝浪灣。



水上探險樂園除了潛進水下的探險活動還有多項水上設施可以冒險，像是急速激流、探險河流(漂漂河)、飛躍極限滑道、灌水屋、衝浪灣及探險水迷宮等等，一家大小都能享受清涼的度假時光。

▲適合小朋友玩的灌水屋。

＊現在訂購水上探險樂園門票也可享早鳥優惠，再送你價值台幣約110元的餐券，詳情可參閱：官網。