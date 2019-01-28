特色酒吧巡禮、田蛙當宵夜！狂歡發燒友的新式夜生活

▲新加坡有迷人夜景。

記者于佳云／新加坡報導、周書宇攝影

入夜後的新加坡正精彩！在這座城市，你可以到五花八門的酒吧裡品一杯特色調酒，挖掘不為人知的驚喜；甩開一身包袱，在最具人氣的夜店裡盡情狂歡；躺在夜空下，和家人或另一半一同仰望如「阿凡達」場景的擎天大樹；派對過後也別忘了走進在地日常，試試田雞和榴槤等奇特的宵夜美食。

新加坡色彩絢麗斑斕，多元的夜生活讓這座城市充滿熱情活力，不管是三五好友把酒言歡，還是兩兩成對夜景約會，或是坐在街邊小吃店吃頓豐盛飽足的美味宵夜，新加坡的夜還長，現在就跟著《ETtoday新聞雲》，體驗狂歡發燒友多采多姿的新式夜生活！

從夕陽到醉人夜景 360度高空酒吧CÉ LA VI浪漫又瘋狂

說到夜生活，當然少不了夜景的浪漫加持。位於在濱海灣金沙樓空中花園的CÉ LA VI，擁有57樓高的超完美視角，連熱門電影《亞洲瘋狂富豪》都到這裡取景。從CÉ LA VI看出去，港口海景、濱海灣花園、摩天高樓到世界最高摩天輪都一覽無遺，入夜後店裡的音樂曲風一轉，立刻變身成派對動物天堂，最適合和姊妹們一起跟著DJ喝酒跳舞！

▲▼在CÉ LA VI可以360度無死角的俯瞰城市夜景。（下圖／新加坡旅遊局提供）

▲邊喝調酒邊欣賞城市景色。

CÉ LA VI

地址：1 Bayfront Avenue Marina Bay Sands Tower 3

更多資訊：https://hk.marinabaysands.com/restaurants/modern-asian/ce-la-vi.html

最熱鬧夜生活、最狂高樓夜景 在克拉碼頭徹夜狂歡

如果問當地人，新加坡入夜後想找樂子要上哪去？克拉碼頭絕對是答案！位在新加坡河岸邊的克拉碼頭，入夜後人聲鼎沸，聚集了各式各樣的餐廳、風格多樣的酒吧和必吃道地美食，你可以在這裡享用精緻的異國料理，再找間酒吧坐在戶外區，邊看球賽邊喝啤酒，如果想來點刺激的，記得試試位在克拉碼頭的G-max Reverse Bungy極限360度高空彈跳，以時速200百公尺的高速彈至60公尺的高空，超級過癮！

▲▼克拉碼頭是新加坡夜生活勝地。（下圖／新加坡旅遊局提供）

▲河岸景色讓人駐足拍照。（圖／新加坡旅遊局提供）

克拉碼頭(Clarke Quay)

地址：3 River Valley Road

想再更「狂野」和 High些，可千萬別忘了朝聖新加坡的夜店之王Zouk。Zouk於1991年在新加坡開業，被譽為亞洲電音舞曲的先驅，更榮登《DJ Mag》全球前100大夜店第3位，國外知名百大DJ如：Above & Beyond、Diplo、Tiesto 和 Calvin Harris 等人都曾前來坐鎮。而每年12月舉辦的「ZoukOut沙灘電音節」更是電音迷和狂歡發燒友不可錯過的年度派對，感受電流蔓延全身的瘋狂，玩到天亮也要嗨到爆炸！

▲Zouk Club排名全球百大夜店第3名。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲ZoukOut沙灘電音節吸引各國電音迷朝聖。（圖／新加坡旅遊局提供）

Zouk Singapore

地址：3C River Valley Road, The Cannery

更多資訊：https://zoukclub.com/

蚱蜢入酒、電台開趴 發掘新加坡驚喜連連的特色人氣酒吧

入選亞洲50大酒吧！百年店屋裡的東南亞風味調酒

獲選2018亞洲50大酒吧第13名的NATIVE，隱身在有百多年歷史的店屋二樓，精選各種亞洲風味食材巧妙入酒，從峇里島的米酒、新加坡常見的香蘭葉到印尼黃豆餅等，善於發揮各種食材可能性的NATIVE甚至將泰國來的「蚱蜢」也放進酒譜中，聽起來嚇人，但喝起來卻是意外順口，想要一嚐東南亞特色，從NATIVE認識新加坡準沒錯。

▲NATIVE獲選2018亞洲50大酒吧第13名。

▲創新特色調酒「GRASSHOPPER」。

▲酒從外觀到風味都充滿亞洲氣息。

NATIVE

地址：52A Amoy Street

更多資訊：http://tribenative.com/

隱藏地下室的神秘酒吧！「藥罐子」裝特調秘方

同樣入選亞洲50大酒吧的Operation Dagger，隱身在安祥街巷弄的地下室，吧檯後方整面牆乍看像藥瓶的罐子，裝著的都是Operation Dagger的「秘方」。這裡沒有一般酒吧常見的經典調酒，也不一一告訴你酒裡面放了什麼，而是讓調酒師依照客人描述喜歡的風味，酸的、甜的、煙燻或是嗆辣的，打破用「食材」和「基酒」挑酒的迷思，來場帶點冒險精神的味覺探險，絕不讓你失望！

▲▼Operation Dagger從店址到酒品都很神秘。

▲用味蕾感受匿名食材帶來的驚喜。

Operation Dagger

地址：7 Ann Siang Hill, #B1-01

更多資訊：https://operationdagger.com/

喝酒聽歌聊到深夜！音樂人的小酌聚會酒吧超Chill

要成就一個美好的夜晚，除了一杯好酒，還得來點下酒的音樂。位在安祥山的White Label Records是間結合音樂和調酒的酒吧，開幕不久就受到音樂界關注，連DJ界傳奇人物Gilles Peterson都曾私下造訪。White Label Records老闆Kurt不只熱愛音樂，還是個不折不扣的DJ，他在店裡放了上百張黑膠收藏，從放克、靈魂樂、嘻哈到電音，週一到週日為新加坡夜生活營造不同氛圍，搭配一杯經典調酒或店家精選的精釀啤酒，一場迷幻派對就從這裡開始！

▲▼酒吧一週七天播放著不同風格的音樂，氣氛輕鬆。（上圖／新加坡旅遊局提供）

▲White Label Records酒品項不多，多以經典酒單為主。

White Label Records

地址：28 Ann Siang Rd, #01-01

更多資訊：White Label Records粉絲專頁

新加坡絕美地標！濱海灣花園擎天大樹光雕秀

白天時，漫步濱海灣花園感受悠閒愜意的氛圍，入夜後，伸入雲霄的擎天大樹（Supertrees）點起了七彩燈光，彷彿進入奇幻星球，夢幻到不行！在每晚7點45和8點45，擎天大樹更會「活過來」，上演充滿聲光效果、氣勢滂礡的光雕秀，點點燈光不斷變化色彩，猶如進入阿凡達的電影場景，不管是坐在地上仰望，還在走上天空步道近距離觀賞，都讓人一生難忘！

▲▼入夜後的擎天大樹讓人彷彿置身奇幻星球。（圖／資料照）

濱海灣花園 擎天大樹

地址：18 Marina Gardens Dr, 018953

更多資訊：http://www.gardensbythebay.com.sg/en.html

新加坡人跑趴完吃什麼？就愛田蛙榴槤當宵夜！

你沒看錯，在新加坡，田雞正是他們宵夜裡的盤中飧！很受當地人歡迎的明輝田雞粥位在芽龍區，最出名的就是宮保田雞，鹹香夠味的宮保田雞肉質軟嫩，吃起來像雞肉，和煮得細碎如糜的白粥搭著吃，再配上幾盤小菜就是頓豐盛宵夜。

▲越夜越熱鬧的明輝田雞粥。

▲▼煮得很夠味的宮保田雞讓人口水直流。

明輝田雞粥

地址：323 Geylang Rd

營業時間：週一到週日 16:00-04:00

新加坡因為鄰近盛產榴槤的馬來西亞，街上時常能看到榴槤的專賣店，更成了新加坡人最愛的水果之一。營業到半夜的旺德福，成了當地人宵夜尋「香」的好去處，從牛油王、貓山王到紅蝦王等多種品種應有盡有。剝開帶刺的外殼，榴槤香氣瞬間衝出，一口咬下，如冰淇淋般的口感和濃濃的榴槤味在口中蔓延，要問多好吃，看店裡一張張滿足的表情便知！

▲新加坡人喜歡把榴槤當宵夜。

▲▼口味重的榴槤讓在地人愛不釋手。

旺德福榴槤

地址：147 Sims Ave

營業時間：週一到週日 10:00-23:00

【 新加坡越夜越精彩】

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詳情請見活動網頁 >>https://events.ettoday.net/activity/singapore2018upload



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

