新加坡必吃「辣椒螃蟹」日清杯麵限定口味　海鮮精華全濃縮一杯

▲新加坡限定辣椒螃蟹日清口味泡麵。



記者陳涵茵／新加坡報導、攝影

來到新加坡必吃美食有三樣肉骨茶、海南雞飯、辣椒螃蟹，其中愛吃辣的人絕對會對辣椒螃蟹愛不釋手，鮮甜螃蟹加上辣醬汁，吮指的美味讓人大呼過癮，回台灣時絕對別忘了買幾包辣椒螃蟹口味的泡麵回味，當伴手禮送人也很方便。

▲sessions餐廳裡的辣椒螃蟹。

日清食品（Nissin Foods Singapore）推出的泡麵什麼口味都有、什麼口味都不奇怪，其中又以海鮮系列最為招牌，除了經典海鮮口味、海膽口味等也大受歡迎，而來到新加坡絕對要吃新加坡的限定口味「辣椒螃蟹」杯麵。

▲配料充滿滿滿濃郁胡椒與淡淡香茅味。



▲泡開後吃起來就像真的蟹肉口感。



和所有日清泡麵都一樣，新加坡的辣椒螃蟹也是所有配料蟹味棒、蛋花、乾燥蔬菜都已在杯中，唯一不同的是裡頭還放了一包辣椒螃蟹的靈魂精華辣味醬包，辛香加上濃醇海鮮湯頭精華全被麵條吸收，讓人一口接一口停不下來。

▲超商賣一杯2.3新幣，大約台幣52元。



不過對愛吃辣的人來說這杯辣椒螃蟹可能不算帶勁，若不敢吃辣的人也可以依個人口味調整醬料包挑戰看看。另外，若想嚐嚐其他東南亞口味的日清杯麵在新加坡還可買到叻沙、泰式酸辣等限定口味。