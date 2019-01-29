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大面觀景窗很可以！新竹日系質感定食有特色菜單、唯美氣泡飲

享受生活不無聊。規小孫 規小孫

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點評：來這裡享受悠閒午後一定很棒
ETtoday餓勢力

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

文、圖／規小孫

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

還記得那天的陽光，從屋外灑進二樓窗邊座位的風景，那也是我們一走上來就決定坐下來的位置。那是一個秋末初冬的新竹小旅行，開著車北上回到「老家」的自己，不知道為什麼這幾年覺得新竹和小時候的印象很不一樣～越來越多連自己這個曾經是新竹的孩子，都會情不自禁從台中專程北上 ...就拿「皿富器食」來說，它就是我們那趟兩天一夜小旅行的第一站，也因為它，我們一起遇見了暖冬裡的新竹風城，那暖暖的陽光和暖暖的食物。

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

其實有時候我也在想，我是喜歡美食多點，還是喜歡這些以食物為核心的「美店」？！雖然自己真的是吃貨無誤，但越來越迷戀上這種，因為喜歡一間店的氛圍，而出發旅行的隨性。好像就這樣漸漸的，累積成了我們一月又一月、一年又一年的「食物旅行」，一個又一個讓我們想起來　會彼此會心一笑的故事～

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

「皿富器食」在新竹熱鬧的 Big City 附近，附近有東大停車場、中央公園，和一路綠油油的草地、溜滑梯。曾幾何時新竹變得如此美，那印象中的強風吹起來也變得溫柔許多，或許是因為長大了，對這裡的一切心生想念？推開木門、走進一樓，約莫中午左右的時間，還好自己提前訂了位。一樓早已座無虛席的人潮，幾乎九成都是女孩子的比例，剛好又驗證了自己一直以來的觀察，女生真的比男生懂得享受生活。也或許某個層面來說，女生比男生喜歡美好的事物，所以總會被這些店給吸引而來～

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

還好二樓還沒什麼人，還好我們有訂位，所以當店員引領我們到二樓時，我們馬上指定了窗前的位置，就算是陽光的確強了點，但擁有自然光的「美食」看起來就是比較厲害，請容許我們這兩個「相機先食」的痴狂，畢竟有時候拍到一張很美的照片，真的會讓我開心很久～ XD

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

「皿富器食」好像不定時會換菜單，到他們的粉絲專頁滑著滑著，就會發現最近又推出了哪些新菜色～所以我們來吃到的這些，可能不會一直存在在 Menu 上！但整體感覺如何，還是可以參考參考。

#鳳梨香草氣泡飲 $130　#木內梅子微醺氣泡飲 $160
那天點了兩杯氣泡飲，我們很喜歡氣泡水、氣泡飲這些，所以我們家裡就有氣泡水機。雖然已經忘了哪杯對應的是哪個口味，但漸層的感覺、果醬與氣泡水的比例都很完美！尤其是鳳梨醬，有一種復古開胃的感覺～

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

#輕鍋冬陰功海鮮 $380　
一看就知道是我點的！哈哈～沒辦法俺就是愛吃海鮮～而且這鍋酸酸辣辣有著「泰式料理」fu 的「輕鍋冬陰功海鮮 」，食材下得超足，而且海鮮都好新鮮、好好吃！兩大尾去殼的蝦，和好多好多的赤嘴蛤、花枝，滿足了我這海鮮控的嘴，另外搭配的小菜、沙拉，質感和食材都不錯，「皿富器食」會讓我想再來 XD

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

#極上黑唐揚炸雞 $290　
友人那天點的是「皿富器食」的「極上黑唐揚炸雞」，副菜小菜她選了炒水蓮～店員將五六個碗碟端上來時，真的覺得有一種被受寵愛的感覺，而且這樣一小碟、一小盤的分開盛裝，感覺特別好吃。這道「極上黑唐揚炸雞」大概是我們有生以來吃過最大塊的唐揚炸雞了！一口咬下去多汁、鮮嫩，而且真的超大塊！外層裹上了富有墨魚汁的粉去炸，吃起來有一種淡淡的海鮮味，意外很搭～

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

▲▼ 新竹皿富器食。（圖／規小孫 提供）

雖然那天沒有點「皿富器食」的刨冰，但其實 Instagram 上「皿富器食」的刨冰是很紅的～最近草莓季開跑，他們家似乎也有不少草莓類的甜點、點心，草莓控可以筆記筆記。「皿富器食」有點小器食堂的感覺，那或許是因為他們想說的故事都很相似 ...用台灣在地的食材，煮出一道道讓人有回到家裡的滋味，在那一小碟一小盤的盛裝裡，都是幸福。喜歡這樣的氛圍嗎？！下次你或許也可以，為了這樣的它　旅行到風城。

皿富器食
地址：新竹市三民路59號
電話：03 535 0908
營業時間：11:00～14:30；17:00～20:30、六日 11:00~20:30（週一休）

享受生活不無聊。規小孫　FB

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