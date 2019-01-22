只有10個座位！台南十坪大老屋　專賣有故事的和風丼飯

點評：下次來去看看！

文、圖／規小孫

其實知道「十平 ZYUU TSUBO」不是最近的事，大概半年一年前就從 Instagram 上看見它迷人的身影，後來又有不少身邊的朋友去過，連五月天瑪莎的太太也在這可愛的、小小的十平門口拍照、打卡過。只是我們好像用了一點時間沉澱，用一個真正想來的心情而來，在那個還有點熱的台南冬天，與它相遇～

因為覺得「十平 ZYUU TSUBO」 這個名字很帥、很有趣，所以自己真的上網查過十平是不是真的只有十坪？！結果顯示它的確是間只有十坪大的老屋，而且店裡的座位也只有十個。光是站在這棟巷弄街角上的「十平 ZYUU TSUBO」前，就讓自己玩味許久，而它的斜對面就是之前我們來過的 Paripari apt.

假使你這兩間店都有喜歡上，建議可以在 11:30 左右就來「十平 ZYUU TSUBO」等候吃午餐，午餐完再去 Paripari apt 逛逛，二樓的咖啡空間很推薦放進口袋，很復古的 St1 Café 肯定能讓你愛上它～那天我們大概 11:30 就到了「十平 ZYUU TSUBO」等候，因為朋友說要搶在一開門前就來排隊，這樣才能確保吃得到～ XD所以吃貨如我們，既然決定這次一定要吃到，早點到門口等老闆開門當然是必須的！！！

所以那天我們就是第一組客人，在我們之後基本上一下子就排滿了十個位置。等到 12:00 準時開門之後才來的客人，大致都只能得到老闆需稍候再來的答覆，原則上那應該會是在一小時過後了～因為第一組，所以自己進門時很快速的捕捉到了空景！！！對～是空景，有時候這點空景居然會讓我開心很久 XD很小很小的「十平 ZYUU TSUBO」真的很可愛，可愛到客人一旦坐滿之後，身後那一個人寬的走道，剛好只能塞進一個人走到後頭的洗手間～但偏偏這樣的「擁擠」顯得特別溫暖、特別有靠近，好像置身日本巷弄裡的秘密料理店，讓人有種穿越時空的錯覺。

「十平 ZYUU TSUBO」是間以「日式丼飯」為主的料理店，各式各樣的丼飯以海鮮為主，想吃牛肉豬肉的可以選炙燒牛小排丼、綿羊豬丼等，我們倆剛好各選一種來品嚐～

#炙鮭腹比目魚干貝丼 $460 #炙燒牛小排丼 $380 #ORION生啤 $130 #炸軟絲 $190

#ORION生啤 $130

冬天的台南其實有時候還是挺適合一杯生啤的！（根本是自己愛喝 XD不過還真的從來沒喝過，這啤酒杯冰到整個都有一種結霜感的 feeling～還記得老闆説，那天冰啤酒杯的冰箱太強（還是有哪故障？），所以這冰杯才會如此誇張的呈現了！用冰杯喝啤酒，和那種加一堆冰塊的啤酒絕對不一樣！一樣冰，卻不用擔心放久了會越來越淡。現點現打的 ORION生啤 味道極好！清爽順口、香氣迷人，在這樣的老屋裡來上一杯，我喝的是「享受」：）

#炸軟絲 $190

點了份「十平 ZYUU TSUBO」的「炸軟絲」，現點現炸的口感好香好酥脆。帶點鹹香的外皮輕薄脆口，一口咬下軟絲的鮮甜與酥香的外皮形成鮮明的對比，讓人越咀嚼越發喜歡～





#炙鮭腹比目魚干貝丼 $460

身為海鮮控來「十平 ZYUU TSUBO」怎麼可能錯過來碗豐盛的海鮮丼呢！其實那天我原本想吃的是有天使紅蝦的海鮮丼，但因為我們之後店裡就要休息去員工旅遊了，所以部分食材在那天是停止的。於是自己退而求其次的選了有干貝、比目魚的「炙鮭腹比目魚干貝丼」，這碗裡讓我最最最愛的就是干貝！那又大又肥美的干貝，炙烤的外帶點焦香、裏頭卻軟嫩的很可以～而那比目魚也是我好喜歡的口感，入口即化的油脂香一口動人，伴隨著那碗裡的醋飯，這樣的空間、這樣的味道，我可以：）

#炙燒牛小排丼 $380

喜歡吃牛肉的友人，那天點的是「十平 ZYUU TSUBO」的「炙燒牛小排丼」，其實我們很喜歡這樣，兩個人的選擇全然不同，這樣就可以分享彼此碗裡的不同，一種同時享受兩種美食的概念 XD「十平 ZYUU TSUBO」的「炙燒牛小排丼」有著滿滿一圈我們深愛的蔥花，每一塊炙燒過的牛小排都有著一定的厚度、大小，入口咀嚼口感軟嫩、肉汁鮮甜。如果你剛好沒這麼愛海鮮，牛小排丼可以試試：）

每一份「十平 ZYUU TSUBO」的丼飯，都會附上一大碗的味噌湯，不知道是不是因為心裏太喜歡「十平 ZYUU TSUBO」的氛圍、人情？！還是這味噌湯就是很不一樣～只知道喝著喝著的自己，心裏有種被療癒的感動。暖暖的味道，在嘴裡暖暖的散開 ...

如果你（妳）注意看，可能會發現「十平 ZYUU TSUBO」的料理並不便宜。但真的來過一次之後，我終於懂了為什麼它在 Instagram 上、網路上會這麼紅！因為在這好吃丼飯的背後，更吸引人的是老闆和兩個店員小夥子，在他們的身邊有種感情是無價的，而那份濃情蜜意也讓人明白了為什麼，為什麼一個來自台北的老闆，最後會愛上台南、選擇在台南落腳，甚至開了這間「十平」！：）

如果你也喜歡有故事的地方，我想這裡你也會喜歡的。

十平 ZYUU TSUBO

台南市忠義路二段158巷22號

＼ 12:00~14:00；18:00~20:00（週四休）