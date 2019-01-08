台南人氣「牛奶鍋燒意麵」台中展店！買一送一最後一天

點評：感覺好好吃！

▲劉妹鍋燒意麵展店到台中大甲。（圖／美食鐵粉靜香兒提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

台南起家的劉妹鍋燒意麵開到台中大甲了！元旦起開始試賣，於1月5日至今（8）日開幕期間還有買一送一優惠，部落客「美食鐵粉靜香兒」於「旅遊超爽的！」分享她搶先品嚐的心得。





▲買一送一優惠截至今天為止，每天限量100碗，分別中午50碗、晚上50碗。

美食鐵粉靜香兒剛好在買一送一促銷時前往，發現人潮多得可怕，幸好人手充足沒花太多時間等待，經過詢問，得知買一送一每天限量100碗，分別中午50碗、晚上50碗。

▲劉妹鍋燒的煮法是所有食材一起料理。

靜香兒說，劉妹鍋燒的煮法是所有食材一起料理，而之前看過的都是滾了才夾料，以往沒有特別想過兩者差異，不過吃完後才知道風味竟然大不相同。

▲從原味鍋燒麵60元起跳，到最貴的豪華海鮮鍋160元都有。

靜香兒表示，一般鍋燒店的湯頭頂多7、8種選擇，而這間的竟多達16種湯頭可選，除了招牌鍋燒麵之外，還有泡飯、海產粥和咖哩飯等，從原味鍋燒麵60元起跳，到最貴的豪華海鮮鍋160元都有。

特別的是，湯頭還能混搭！店家有一張專屬的菜單介紹，經詢問後老闆表示，上頭湯底是可以讓顧客混搭以增加湯頭的風味，像有些人喜歡喝麻辣的牛奶湯，就可以點牛奶加麻辣湯頭，或是喜歡牛奶濃郁一點，就點雙份牛奶湯底。下方食材是可以單獨添加，若想在麵裡面多加麻辣魚丸和魷魚，也能在點餐時告知店員。

▲特別的是，湯頭還能混搭！店家有一張專屬的菜單介紹。

靜香兒點了牛奶鍋燒意麵，她品嚐後表示，乳白色湯頭香氣挺夠，微微帶點蒜辣香氣，順口不膩，與黃澄意麵很搭，內含高麗菜、8分熟的蛋、蛤蜊、2塊豬肉片、丸子、魚豆腐、蟹肉棒等，食材蠻新鮮，但因為店家的料都混著一起煮，所以記得自己將料打撈來吃。

▲牛奶鍋燒意麵乳白色湯頭香氣挺夠，微微帶點蒜辣香氣，順口不膩。

另外，店家辣的湯頭有分麻辣和辛辣，麻辣是類似四川麻辣鍋的風味，因此點了一碗麻辣雞絲麵來嚐嚐，有分大中小三種辣度，但靜香認為辣度不算高，香氣卻十足，順口而耐喝，若覺得不夠辣還能再灑點辣粉提味。

▲麻辣雞絲麵有分大中小三種辣度，辣度不算高，香氣卻十足，順口而耐喝。

豪華海鮮鍋可以選麵條，有冬粉和意麵、烏龍麵等，因為海鮮跟店家熬的高湯一起煮過，所以湯頭鮮味十足，身為海鮮控的她也能喝到超驚艷，有股喝光湯頭的衝動，烏龍麵吃起來相當厚實，蝦子、九孔鮑、蟹肉棒、干貝、透抽、丸子等，料多飽足感夠，且相當新鮮。





▲豪華海鮮鍋可以選麵條，有冬粉和意麵、烏龍麵等。

靜香兒表示，店內不算很大，但空間相當明亮，造訪當日大部份的人是外帶，因此並沒有遇到位置不夠的問題，台中的海鮮控不妨找機會朝聖了。

劉妹鍋燒意麵 大甲店

地址：台中市大甲區孔雀路31號

電話：04-2686-8861

營業時間：10:30~14:00；16:30~20:00