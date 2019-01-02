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首波梅花在這裡！南投仁愛2處「梅花海秘境」免費參觀

點評：請大家多多愛護環境喔！
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▲莊敬梅園12/31花況約7成。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲南投仁愛鄉的莊敬梅園12/31花況約7成。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

多虧近日的多雨滋潤，南投的梅花開花了！今年首波的梅花開在南投仁愛鄉的「莊敬梅園」，目前花況約7成，佇立高點，可以拍到整片梅花林，猶如整片樹林覆蓋上白雪。另外，賞梅秘境的互助國小後方，也能見到梅花林壯觀景緻，畫面令人心動不已。

▲莊敬梅園12/31花況約7成。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲莊敬梅園裡的梅花開得密又多，直呼：首波梅花在這裡！

愈冷愈開花的梅花，跟楓葉不同，反而需要雨水和冷空氣滋潤才會開花，部落客「小兔小安*旅遊札記」於去年底前往清境農場山腳下的「莊敬梅園」，意外發現沿路梅花數都開得很空虛，只有莊敬梅園裡的梅花開得密又多，直呼：首波梅花在這裡！

▲莊敬梅園12/31花況約7成。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲由於是私人梅花區，目前採不收費，請大家參觀時一定要多多愛護環境。

莊敬梅園位在南投縣仁愛分局南豐派出所旁，往清境的路上就會看到，園區大片梅花林約開了7成，站在石板區可將整片梅花林完整收進眼簾，由於是私人梅花區，目前採不收費，請大家參觀時一定要多多愛護環境。

▲莊敬梅園12/31花況約7成。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲莊敬梅園位在南投縣仁愛分局南豐派出所旁。

另外，網友蔡明仁也分享仁愛鄉互助國小後山的梅花林，沿山勢生長的老梅樹超過2000株，枝幹密密麻麻交錯著，雖然目前開花量不多，卻帶有股冬日蕭瑟氣息，漫步於此，像是闖入迷宮隧道一般，景緻讓人印象深刻。

▲互助國小12/31梅花。（圖／網友蔡明仁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼互助國小12/31梅花花況。（圖／網友蔡明仁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲互助國小12/31梅花。（圖／網友蔡明仁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

莊敬梅園
地址：南投縣仁愛鄉中正路120-26號

互助國小
地址：南投縣仁愛鄉中華路19號

關鍵字： 南投旅遊 仁愛鄉旅遊 梅花 梅花花況 賞花旅遊 莊敬梅園 互助國小 梅花林

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