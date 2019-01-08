未開幕先轟動！花蓮瑞穗2萬坪「南歐莊園城堡」完整解秘

點評：超美的！！

▲瑞穗春天國際觀光酒店開幕後勢必造成一股朝聖旋風。（圖／瑞穗春天國際觀光酒店提供，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

花蓮又將出現全新地標！「瑞穗春天國際觀光酒店」為天成飯店集團打造的休閒度假飯店，佔地兩萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯、金色水樂園，整體設計以南歐莊園風格為主的複合式度假飯店，光是如同台版迪士尼的夢幻外觀，就讓人無比期待，開幕後勢必造成一股朝聖旋風。

▲瑞穗春天國際觀光酒店宛如一個歐風度假小鎮。

座落瑞穗群山中的「瑞穗春天國際觀光酒店」，飯店內共有40棟建築物，宛如一個歐風度假小鎮，建築群大致可分為兩棟飯店棟（城堡、莊園），兩群別墅區（擁有溜滑梯與寵物房的親子別墅14棟、戶外泳池的格蘭別墅19棟），另外設施分休閒會館與金色水樂園、美饌廣場、永恆教堂與市集廣場等三區。





▲飯店共有198個房間，19種房型，單間分別可容納2-10人的住宿。

飯店共有198個房間，19種房型，單間分別可容納2-10人的住宿，最小的「精緻客房」11坪起跳，最大的「格蘭總統別墅」136坪，客房定價自每房一晚3萬2千元起至38萬元不等。

▲最大的「格蘭總統別墅」136坪。

至於餐飲設施也相當豐富，城堡1樓擁有188席的芳泉百匯自助餐廳與77席的大廳酒吧、可容納55桌的宴會廳。莊園1樓的部分，則有127席，獲得2018年台北米其林指南「餐盤推薦」殊榮的PRIME ONE牛排館花蓮分店，與全天候提供各式飲品、美酒及輕食菜單的PRIME ONE酒吧。





▲2018年台北米其林指南「餐盤推薦」殊榮的PRIME ONE牛排館花蓮分店。

全台首座結合親水、溫泉特色的主題的「金色水樂園」是園區內的一大亮點，占地2,234坪，從室內到室外，冷水到溫泉都有，一共分為露天「活力溫泉區」、自然風呂「黃金溫泉區」、「按摩水療區」、「兒童戲水區」等4個區域，囊括泡湯、戲水共有108池，無論冬天或夏天都能玩得愉快。

▲「金色水樂園」是園區內的一大亮點。

休閒設施部分，與國際悅榕集團合作的Angsana Spa，此外還有專為兒童設計的「小旅人樂園」、「童趣屋」、「兒童超跑俱樂部」、「電競室」、「跑跑甩尾車」，以及2間「KTV包廂」。飯店區域內共設有「旅品店」、「天成文旅概念店」、「悅物集」3間商店，提供天成飯店集團飯店代言人系列商品、花蓮在地精選好物與各式旅行用品等。





▲瑞穗春天國際觀光酒店以「享溫泉 遊莊園」為飯店發展主軸。

跟別家飯店不一樣的是，瑞穗春天國際觀光酒店以「享溫泉 遊莊園」為發展主軸，酒店自行開鑿的溫泉井，取自地底泉脈的黃金湯，送至客房以及金色水樂園戶外湯池，因溫泉水質富含鐵質，在與氧氣作用後會略呈金黃色澤，更特別的是在溫泉水靜置一段時間後，自然結晶的白色「溫泉花」便緩緩在水面上成形，好似花瓣漂浮在水面上。

▲特別的是在溫泉水靜置一段時間後，自然結晶的白色「溫泉花」便緩緩在水面上成形，好似花瓣漂浮在水面上。

瑞穗溫泉發源於民國8年，在日據時代就設有公共浴場，也與紅葉溫泉、安通溫泉齊名，為花東縱谷的三大溫泉，由於泉質與日本三大古湯的「有馬溫泉」相似，富含鐵質呈淡黃濁色，因此有「黃金湯」、「生男之湯」的美譽。

▲D棟親子別墅媲美義大利彩色島Burano。

最讓人好奇的歐洲城堡外觀，則由知名設計師、頂尖建築團隊、國際級LASVIT頂級水晶燈飾以及獲獎無數的台北基礎設計中心操刀。其中，城堡的大廳中庭挑高27米，為全台最高的飯店大廳，步入大廳捷克LASVIT頂級水晶燈飾「金色絲帶Golden Ribbon」華麗之姿呈現在眼前，由捷克空運來台奧地利水晶玻璃，一片一片鑲嵌，瞬間的律動與折射如珠寶般光彩滿溢，透過繽紛燈光互動裝置，光影下幻化出黃金般藝術之美。





▲步入大廳捷克LASVIT頂級水晶燈飾「金色絲帶Golden Ribbon」華麗之姿呈現在眼前。

抱擁明媚山水與豐富的自然生態，瑞穗春天國際觀光酒店周邊被台灣欒樹包圍，藍天綠地相襯之下的歐式城堡很有異國情調，宛如童話故事裡的城堡，因此又有台版迪士尼城堡的美稱，加上園內還栽有一整排金黃風鈴木，預計盛開後，將成為飯店內最代表的景色之一。





▲宛如童話故事裡的城堡，因此又有台版迪士尼城堡的美稱。

瑞穗春天國際觀光酒店

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號