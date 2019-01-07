ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

南投最後一片秘境！冬春限定「滿江紅奇景」如巨幅抽象畫

點評：好特別的風景！但近看有點...
ETtoday旅遊雲

▲武界部落滿江紅。（圖／IG@i.am.jimmy_請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲武界部落滿江紅吸引各方攝影玩家出動。（圖／IG@i.am.jimmy_請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

由冬轉春之際，除了可賞紅葉，還有一種特殊的「滿江紅」奇景，鋪蓋了濁水溪上游，為平凡溪流彩繪顏色，即日起至2-3月前枯水期，不用遠赴國外，在南投的武界部落就看得到！

▲武界部落滿江紅。（圖／kaopan_sky-提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲武界部落滿江紅是當地人口中的「上帝調色盤。」（圖／IG@kaopan_sky-提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

南投縣仁愛鄉的武界部落，可謂南投最後一片秘境，光是思源吊橋、武界吊橋、武界水壩、一線天、曲冰峽谷等特殊景觀就夠玩上一天，沿著武界橋下的溪邊往另一座橋下走，就可以看到，冬春限定的滿江紅也在攝影玩家的分享而藏不住，此處也是當地人口中的「上帝調色盤。」

▲武界部落滿江紅。（圖／kaopan_sky-提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼武界部落滿江紅近拍畫面。

▲武界部落滿江紅。（圖／kaopan_sky-提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

此片美景其實是水生蕨類植物「滿江紅」的傑作，全世界相當罕見，每當冬季低溫，植物葉綠素被破壞後，轉變為紅色、橘色等繽紛色調，像是上帝在河面打翻了顏料，勾勒出一幅抽象畫作，與山巒、藍天相互呼應，宛如來到哪個異世界。

▲武界部落「滿江紅」1/5。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲武界部落「滿江紅」1月5日景緻。（圖／IG@molly888666提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

另一種綠色植物則是水綿，紅配綠的兩種植物形成獨特的融合，水流平穩、溪床平坦讓植物能聚集在此，時而浮動。有固定氮氣、也能淨化水質的滿江紅，會發現覆蓋底下的水質相當澄澈，不由得讚嘆大自然施展的巧妙魔法。

▲武界部落「滿江紅」1/5。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲有淨化水質作用的滿江紅，會發現覆蓋底下的水質相當澄澈。

武界部落
地點：南投縣仁愛鄉界山巷4號

關鍵字： 南投旅遊 仁愛鄉旅遊 滿江紅 武界部落 台灣特色

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

推薦閱讀

首波梅花在這裡！南投仁愛2處「梅花海秘境」免費參觀

好像身在歐洲油畫中！「落羽松依傍湖畔」北市名勝旁就有

山中甜點玻璃屋新開幕！限定「草莓銅鑼燒」配杭菊茶超搭

古坑打卡點升級2.0版本！「米奇、時鐘、湖中船」首亮相

浪漫破表一秒SAY YES！精選「全台6處定情教堂」感情增溫

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東台灣1至3月必看三大花海

日本1000日圓「出國稅」即日起開收

超療癒！楊梅多肉植物咖啡館免費參觀

全台飯店優惠　身分證有IQ免費住

最高罰10萬！行動電源為何不可托運

帶著行李入住　體驗五星級露營

桃園平價火鍋吃龍蝦不用300元

口味爆多！台南雞蛋糕小湯圓免費加

高雄星空肉肉吃到飽＋冰火五重天

宜蘭廢墟風博物館有「出土暴龍化石」

熱門行程

最新新聞更多

日本賞櫻預測　東京3/23就開花

大阪必買超人氣蘋果派　內餡濃郁

燃油附加費調降　來回最多省800元

南投季節限定「滿江紅」如抽象畫！

追星無光害　椴木香菇野營體驗

信義外坪頂「蔡家秘境」古厝梅樹輝映

一片1000元的日本A5和牛吃到飽

衝暖冬遊補助！遠航國內線機票6折

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366