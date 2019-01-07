南投最後一片秘境！冬春限定「滿江紅奇景」如巨幅抽象畫

點評：好特別的風景！但近看有點...





▲武界部落滿江紅吸引各方攝影玩家出動。（圖／IG@i.am.jimmy_請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

由冬轉春之際，除了可賞紅葉，還有一種特殊的「滿江紅」奇景，鋪蓋了濁水溪上游，為平凡溪流彩繪顏色，即日起至2-3月前枯水期，不用遠赴國外，在南投的武界部落就看得到！

▲武界部落滿江紅是當地人口中的「上帝調色盤。」（圖／IG@kaopan_sky-提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

南投縣仁愛鄉的武界部落，可謂南投最後一片秘境，光是思源吊橋、武界吊橋、武界水壩、一線天、曲冰峽谷等特殊景觀就夠玩上一天，沿著武界橋下的溪邊往另一座橋下走，就可以看到，冬春限定的滿江紅也在攝影玩家的分享而藏不住，此處也是當地人口中的「上帝調色盤。」

▲▼武界部落滿江紅近拍畫面。

此片美景其實是水生蕨類植物「滿江紅」的傑作，全世界相當罕見，每當冬季低溫，植物葉綠素被破壞後，轉變為紅色、橘色等繽紛色調，像是上帝在河面打翻了顏料，勾勒出一幅抽象畫作，與山巒、藍天相互呼應，宛如來到哪個異世界。





▲武界部落「滿江紅」1月5日景緻。（圖／IG@molly888666提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

另一種綠色植物則是水綿，紅配綠的兩種植物形成獨特的融合，水流平穩、溪床平坦讓植物能聚集在此，時而浮動。有固定氮氣、也能淨化水質的滿江紅，會發現覆蓋底下的水質相當澄澈，不由得讚嘆大自然施展的巧妙魔法。

▲有淨化水質作用的滿江紅，會發現覆蓋底下的水質相當澄澈。



武界部落

地點：南投縣仁愛鄉界山巷4號