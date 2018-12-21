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高雄懷舊風南粥北麵　必點銷魂辣黃瓜、經典麻花麵！

高雄美食同好會 影子

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點評：辣黃瓜感覺就超開胃><
ETtoday餓勢力

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

文、圖／影子

座落在一心路上，以濃濃的中式復古風吸引行人目光，並集大江南北麵食於一店，這是近期才開幕的百年麵道。幕後推手正是創辦人吳銘祥先生。這製麵功夫是向當年跟著國民政府軍隊來台的盧師傅所學，盧師傅老鄉在江西，年輕時曾在江西麵館學習製麵功夫，播遷來台之後，便落腳於高雄內門，以一技之長養家活口，不僅造福當地，也把技藝傳承給內門子弟，也讓盧師傅製麵好味道代代相傳飄香全台。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

店家這次選擇中華麵食做為全新品牌，把傳統麵食帶向另一個新境界。從裝潢可以看出店家的細膩之處，中式風格，完全跳脫路邊攤麵店格局，這也讓我們對麵食料理有新的視野。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

門口一進來是店家的櫃檯和廚房空間，對面這排古色古香木椅，彷彿把我們拉回舊時代，很少平價麵食店能夠這麼徹底以中式元素建構餐廳，也給了我們一個好印象。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

用餐區採用木桌椅，有著古早小吃的氛圍，特別是長板凳還真讓人懷念。牆上的照片或圖像都是店家精心設計，細膩的營造出百年麵道的精髓。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

採自助式點餐方式，餐具和醬料也都擺至一方，用餐朋友可以自取。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

這裡的滷味小菜品項很多，都是店家自己滷製，點完餐可以直接到櫃檯夾取自己想要的滷味。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

到了這裡，大江南北知名口味麵食都吃得到，像是汕頭沙茶麵或是眷村牛肉拌麵等等，價位上比傳統麵店稍稍貴一些些，畢竟這裡的用餐環境和路邊小吃攤不同，價位是可以接受的。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

挑選了三款我們比較喜歡吃的口味，加上一些滷味和小菜，我們的晚餐很豐盛。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

店家的滷味不是一般麵店燙熟直接加醬油膏吃法，而是真正的滷過入味，再淋上一點點略帶甜味的醬汁，不得不說真的有用心在製作，連滷味都那麼深得我心。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

銷魂辣黃瓜50元

這是店家推薦的小菜之一，上面佈滿切細的生辣椒，再和醬汁做調配，有吃辣的朋友會喜歡。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

小黃瓜切成一小段，經過醃製，口味酸甜清脆，加上外面那一層生辣椒醬，果然銷魂好吃。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

特製虎皮什錦50元

這道小菜也是相當推薦，裡面有海帶、煙燻豆皮、木耳等等，雖有紅辣椒，吃起來只是提味不會辣，味道調得不錯，很爽口。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

山東蒜香拌麵55元

我們最愛的就是這道麵食，以豬油拌入蒜末，蒜香味飄散，相當吸引人。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

這裡提供的麵條都屬於寬版，吸收了蒜末和豬油等調料的味道，會讓人欲罷不能的一口接著一口吃，在吃麵過程會不時吃到生蒜末，會有點辛辣哦。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

經典麻花麵55元

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

所謂的麻花是用麻醬和花椒油來拌麵，之前都只吃麻醬麵，加花椒油的麻醬麵有了不同層次的風味，從剛開始的芝麻香，沒想到突然來個回馬槍，花椒的實力立馬展現，相當刺激，敢吃辣的朋友可以點來試試。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

中華餛飩湯麵70元

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

清澈的湯頭，沒有華麗口味，全身上下散發著古早味底蘊，仔細品嚐竟然喝得到麵香滋味呢。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

餛飩雖不是由店家製作，不過品質有挑過，餛飩內餡本身相當入味，我們覺得好吃。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

辣醬空心菜60元

對於這樣的吃法，我們給予肯定，不過這辣肉醬帶著酸味，類似泰式作法，我們對這樣的口味不習慣，若能改成台式肉燥或許會比較符合店家的口味調性。

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

▲▼高雄百年麵道。（圖／影子提供）

從很多小細節處看得出來，未來店家想走連鎖品牌路線，企圖想把傳統麵食小吃，打造成一個具有文創概念的中式麵食館，不管是麵食、滷味、小菜，口味各自精彩沒話說。目前我們只吃到北麵食，南粥的部分目前正在研發中，相信不久的未來，我們又可以再來嘗鮮一次。住附近同好，又多了吃飯的選擇，可以找時間來吃看看，推薦給大家。

百年麵道　南粥北麵
地址：高雄市前鎮區一心二路166號
電話：07-3310759
營業時間：11：00～14：00 17：00～21：00

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關鍵字： 影子 百年麵道南粥北麵 高雄美食 達人美食 美食情報

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