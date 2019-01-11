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高雄博多拉麵整排草蝦免剝殼！ 還有紅豆方塊燒DIY超甜蜜

高雄美食同好會 影子

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點評：這麼多蝦是要我吃到痛風嗎 還是要吃啦
ETtoday餓勢力

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

文、圖／影子

到了年底許多餐廳都佈置上符合耶誕佳節和新年氣氛的元素，連日式拉麵店也不例外。山禾堂近年來往外拓展不少分店，回想起我們初次認識山禾堂拉麵的地方，就在高美館店，這裡有我們多次來用餐的回憶。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

很熟悉的用餐環境，因應耶誕節，點綴跟聖誕節有關元素在其中。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

自助式的菜單，勾選好就到櫃檯點餐。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

雞唐揚120元（左）、辛辣叉燒肉60元（右）
老公每次來都會點上雞唐揚，剛炸好的口感外酥內軟，沾點胡椒粉更好吃。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

製作叉燒肉總是會修掉邊邊角角的肉塊，丟了可惜，拿來再利也是不錯的想法。辛辣叉燒肉口味較辣，這辣度影子無法勝任，看樣子老公比較會吃辣。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

豚骨沾麵260元（左）、蝦味鮮拉麵360元（右）

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

一開始以為是放有零食蝦味先的拉麵，原來是十尾新鮮的草蝦，搭配蘋果丁的吃法，很夏天清爽的吃法。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

細麵條份量給得十足，而且加麵不加價！鮮蝦已經剝殼，在吃得時候很方便，蝦肉很緊緻，說明很新鮮。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

湯頭是用百支海老蝦殼和八十八支豚大骨熬煮而成，比起傳統豚骨湯頭清爽多了，唯一就是湯頭比較少，這點有跟店家反應，希望湯頭可以多一些。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

沾麵除了提供一碗濃湯外，另外提供熱高湯可以中和濃湯味道。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

濃湯的味道是比較偏鹹些，粗拉麵很有嚼勁。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

叉燒肉帶點肥肉，這種口感最好吃了。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

最後把高湯注入濃湯裡，味道還是挺濃郁的，而且有一股很熟悉的味道，一時之間也形容不出那個味。我覺得整體口味可能會因人而異，見人見智吧。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

方塊燒160元
上次來就有體驗過DIY甜點，這次是方塊燒，有別於傳統車輪餅，而是用麵糰包裹紅豆餡，再以慢火煎成六角方塊。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

把麵糰包入紅豆餡這步驟不難，我們二人都做得很好，但要放在小鍋裡慢火煎至金黃，無論我們試了幾次都無法做得很好，最後服務人員看不下去，試範了一個給我們看。

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

這是服務人員做的，其實做這個沒有撇步，就是耐心且要勤於翻面，才能煎到六面金黃色，外層有麵香，裡頭有甜滋滋的紅豆餡。像這系列的DIY甜點，其實有趣好玩成份居多，主要可以和親子、朋友、情侶間多些互動時間。
以下是這次拍的菜單，提供給大家參考：

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

▲▼ 高雄山禾堂博多拉麵。（圖／影子 提供）

山禾堂博多拉麵

1.高美館
地址：高雄市鼓山區美術南三路78號1樓
電話：07-5866679
營業時間：11:00～14:30　17:30~21:30
公休日：無

2.岡山館
地址：高雄市岡山區大仁南路60號
電話：07-6210988

3.台南館
地址：台南市北區文賢路277號
電話：06-3582081

4.台中館
地址：台中市大里區德芳路二段155-2號
電話：04-24063533

5.澎湖館
地址：馬公市三多路296號
電話：06-9262595

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