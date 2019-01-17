高雄道地港式米線　必點店內人氣口味「小鍋酸菜」

點評：看起來好好味阿！（廣東話說起來＞＜）

文、圖／影子

除了雲南米線外，香港也流行吃米線。在左營裕誠商圈附近，就有這麼一家以港式米線的專賣店出現。開業至今有半年左右，老闆是道地香港人，半年前為愛來高雄，現在和女友一起經營小館子。

老闆的手藝傳承自母親，因為父親是雲南人，母親是印尼華僑，米線料理是再熟悉不過的家鄉味，剛好高雄較少吃到道地香港米線，於是想把港式米線介紹給高雄朋友，進一步也希望，能夠在台灣落地生根，早日可以把母親從香港接來台灣享清福。

說到港式奶茶，不得不提黑白淡奶，其奶脂濃度比鮮奶高，港式奶茶才會香滑濃厚。

小店面簡單擺設，餐具自己來。

經營半年多，有不少吃過的客人給建議，像菜單就是最近才更換過，有照片供參考。除了米線外，還賣有滷水和飲料。

小鍋酸菜米線120元/豬肉

小鍋酸菜口味是店內人氣料理，酸菜全是自已製作，放入高麗菜、豆皮、滷蛋、肉片等等。

米線圓滑，有人說像台式的米苔目或者是粗米粉，它們都是米製品，只是各地吃法和叫法有所不同。

米線它的歷史其來有自，以大米為原料，經過多道工序手法並製成條狀，後續發展出雲南過橋米線吃法為大家所熟知。

肉片有豬雞牛三種選擇，豬肉片有一點厚度，和火鍋用的肉片類似，吃起來比較沒有油花。

湯頭裡含著酸菜的酸和辣味，二者味道非常明顯，對重口味的老公來說，非常對味，而且這個味道在高雄沒吃過，很令人驚豔。

港男米線100元/雞肉

不敢吃辣的朋友，建議可以試試由雞骨和豬骨熬煮的原味湯頭，搭配肉片和高麗菜、滷蛋豆皮等等。吃起來不油膩，很清爽。

涼拌米線70元

涼拌米線其實就是小鍋酸菜米線改成乾吃，酸和辣的味道少了湯頭做緩衝，味道比較直接，接受度就見人見智，可能有人會喜歡，或者不喜歡。

綜合拼盤100元

綜合拼盤吃得到滷大腸、豆干、滷蛋、小雞翅，滷水做得不錯，東西都有入味，特別像是大腸和雞翅是我喜歡的品項。

凍檸茶50元、凍檸七50元

道地港式飲料，選了凍檸茶和凍檸七，凍檸七就像是檸檬汽水般好喝無疑。凍檸茶的紅茶味比較明顯，尾勁會帶有一點澀味在舌頭，以順口度來說會扣一點點分數，但整體來說還是不錯喝。

港式米線在高雄不算熱門的料理，一個來自香港的大男生，把母親傳授的料理，忠實呈現，言語間透露著母子之間的情感，以及想要接母親來台灣過更好生活的目的，相當令人感動。高雄是一個可以接受多元美食的地方，不管有沒有去過香港吃過米線，我們應該勇於嘗試新料理，打開自己的視野，型男米線等大家來吃。

港南米線

地址：高雄市左營區立文路60號

電話：0958-635385

時間：11：30－20：30