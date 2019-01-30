別再只去墾丁大街！恆春老街7家必吃美食　超夢幻玫瑰饅頭

點評：恆春老街也有超多好吃的！！

旅遊中心／綜合報導 影、圖／小象愛出門

大家所知悉的恆春大部分都是從墾丁開始，墾丁大街的美食就算不常去也大概可以知道是有哪幾樣必吃，在陽光、沙灘、遊客熱鬧下，恆春更顯得像是一個寂靜的古城。不過，這次部落客小象愛出門到恆春老街品嘗了7家網友推薦的在地美食，下次到屏東玩，別再只去墾丁了，恆春也是一個充滿魅力的鄉鎮！

▲醬汁吃起來偏甜，較像韓式口味的碳烤雞腿排。

碳烤雞腿排

先炸後烤的雞腿排，沒有過多的油膩或是烹調太多次的乾澀，反而保留了雞肉的原汁原味，而炸過、碳烤後的雞腿排再塗上醬汁後，濕潤的口感讓你一口咬下相當順口，不過小象提到，醬汁是偏甜的口味，因此吃起來會比較像是韓式。另外，現場非常多人排隊，因此想一嘗滋味的人可能就要稍微等候了。

▲秋香麵店的招牌麻醬麵除了麻醬，還會淋上一層肉燥。

秋香麵店

是恆春知名老店之一的「秋香麵店」，主打的餐點就是麵類，因此可以在菜單上看到不同麵條的選項，而尺寸有分成大、小碗，店內招牌就是麻醬麵，除了在麵裡淋上麻醬外，秋香麵店特別的地方是還有肉燥，在麵底下還加了兩片肉片，小象認為，麻醬味香味很重、十分濃郁，而她選擇的粄條吃起來也相當Q彈，因此喜歡麻醬麵的朋友別錯過了！

地址：946屏東縣恆春鎮中山路48號

▲小米球就像番薯球般，但吃起來十分Q彈。

米甜甜

小米甜甜圈已經不稀奇了！恆春出現的小米球一顆顆的就像番薯球一樣，口感就跟小米甜甜圈一樣相當Q彈，不需要另外加其他調味料或是糖粉，就已經有香味和甜味，店家除了小米球也有賣原本就很熱門的甜甜圈，不過小米球一小顆更加方便食用！

▲綠豆蒜是屏東的古早味小吃，因為綠豆剝去外殼後，外型就像蒜頭而得此名。

阿伯綠豆蒜

去到恆春老街，隨處都可以看到「綠豆蒜」的招牌，這項甜點是相當有歷史的古早味，過去的綠豆蒜是當成正餐來食用，且並不是將蒜頭加在料理中，而是因為綠豆剝殼後就像剁碎的蒜末，現在的綠豆蒜做成一道消暑冰品，配料也更為多樣了，加入了Q圓及粉條，午餐吃完後不妨來份甜品，試試恆春的古早味。

地址：946屏東縣恆春鎮中山路115號

▲白羊道的手工麻糬是現點現做，因此想品嘗的人需要耐心等候。

白羊道

已經聲名遠播的白羊道販賣的是手工製作的麻糬，因為是現點現做的，所以老闆會在現場手捏麻糬再將餡料包入，想要一嘗滋味的人在人多的時候更需要耐心等候，白羊道提供了一份4顆，3種不同的組合，小象這次嘗試的是「豐盛」，兩顆包餡、兩顆不包餡的，一旁還附了芝麻粉跟花生粉的小碟子，另外還放了一張小卡，上頭提到食材的來源和食用的方式。小象說，麻糬本身非常Q且是沒有甜味的，咀嚼的同時可以感受到彈牙，沾上店家提供的花生粉，花生的顆粒感和香味與麻糬絕搭！

地址：946屏東縣恆春鎮中山路188號

▲微酥煎餅與鹹粿再淋上店家特調醬汁，還可以來杯粉圓，整體超搭。

舊車站煎餅鹹粿

也是古早味的煎餅鹹粿，煎餅塗上油蔥醬後再包入青蔥高麗菜，壓成扁圓狀放在鐵板上煎到外皮金黃酥脆，除了有蛋的愛好者可以加蛋，另外還能試試加入鹹粿的搭配，淋上店家的特調醬汁，這一份古早味，北部小孩絕對沒看過！

地址：946屏東縣恆春鎮新興路30號

▲小杜包子的彩色玫瑰是由不同口味所組合而成。

小杜包子

提到恆春不能錯過的還有這家「小杜包子」，不是在便利商店就能買到的肉包，結合了店家的創意，有辣獅子頭包、芒果南瓜口味、還有各種造型的饅頭，其中，小象吃的「花饅頭」外型就像玫瑰花般，是不同的口味組成，像是巧克力、抹茶等，也因應不同口味對應到了食材的顏色，因此整朵玫瑰花是一朵「彩色玫瑰」，也超適合打卡拍照！

地址：946屏東縣恆春鎮恆公路20號