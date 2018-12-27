ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台中蔬食吃到飽！超過70種菜色　顏色超美還能吃得健康

點評：看了好想吃啊!
ETtoday餓勢力

旅遊中心／綜合報導　圖、影／小象愛出門提供

說到吃到飽，大多人會想到燒肉、火鍋或是Buffet，但在台中這家吃到飽則是蔬食Buffet，而且是主打健康蔬食，部落客小象愛出門就帶大家來看這家蔬食吃到飽。

這間陶然左岸蔬食Buffet位在台中市北屯區，餐廳內的用餐環境除了挑高設計外，還保留了不小的走道空間，不會讓人為了拿取餐點而塞車，且一人只會有一個餐盤，吃完一輪後要到清洗區處理廚餘和飲用水沖洗餐盤後再重複使用。

▲台中陶然左岸蔬食吃到飽。（圖／小象愛出門提供）

▲寬敞的空間，用餐起來非常舒服。

餐點部分也非常豐富，除了多種湯類之外，也有麵包、果凍、冷盤類跟多種蔬菜，非常容易就能湊到多種顏色的蔬菜，也能達到均衡飲食的效果。

特色餐點如炸橘子和炸紅蘿蔔，不僅沒有因為油炸過就喪失本來的風味，反而可以吃出食材不同的口感跟味道，此外小象還推薦大家必吃地瓜葉，由於用了九層塔調味，吃的時候更襯托出了地瓜葉的味道，可以說是人氣品項之一。

▲台中陶然左岸蔬食吃到飽。（圖／小象愛出門提供）

▲▼即便是素食，依然有許多特色餐點。

▲台中陶然左岸蔬食吃到飽。（圖／小象愛出門提供）

吃飽了之後如果要喝東西解渴也不用擔心，這邊採用的是知名的illy咖啡且一樣是無限暢飲，也有其他茶類、水果跟冰淇淋可以當作飯後甜點，如果吃膩了平常的大魚大肉，下次可以考慮來蔬食吃到飽，且還是採用當季當地的食材入菜，可以吃得好也吃得健康。

▲台中陶然左岸蔬食吃到飽。（圖／小象愛出門提供）

▲知名的illy咖啡也是無限暢飲。

陶然左岸健康蔬食
地址:台中市北屯區松竹路一段468-1號
電話:04 2239 7075

關鍵字： 吃到飽 蔬食 陶然左岸 台中美食 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

淡江D級校花手機被偷！　「裡面很多訊息」心急肉搜平頭男

推薦閱讀

珍珠滷肉飯？IG控必蒐「台中5樣超有梗人氣美食」顛覆想像

龍潭超浮誇包子！爆漿黑糖麻糬、麻婆豆干都能放進去

台中在地人激推！　大排長龍還是要吃到軟Q豬腳麵線

傳說中的台中滷味四吃　一次吃到麻辣、炸、炒、養生

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村身份證有4、0門票現省479

1月入住高野大飯店　台東人免費

微風南山獨家餐飲品牌超過30家

「苗栗山中楓葉秘境」超有詩意

生日有2019任一數字拉麵第2碗1元

台北3處「落羽松秘境」一日遊

料爆多！蘆洲「布丁」夾進熱壓吐司

北海道新幹線2019年起加速行駛

台北華山小日子商號　文青風選物店

高野飯店免費住！元旦優惠懶人包

熱門行程

最新新聞更多

2019澎湖海上花火節時間表出爐

苗栗新開露營地雲海如「白色巨浪」

屏東新景點千禧公園燈海超夢幻

Daimon‧犇廚魔預計2/15開幕

超過70種菜色！健康的蔬食吃到飽

台北泰式餐酒館　必點打拋豬蛋餅

台中首家泰國流水蝦吃到飽試賣中

來「廠」文青的時光之旅！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366