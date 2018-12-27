台中蔬食吃到飽！超過70種菜色　顏色超美還能吃得健康

點評：看了好想吃啊!

旅遊中心／綜合報導 圖、影／小象愛出門提供

說到吃到飽，大多人會想到燒肉、火鍋或是Buffet，但在台中這家吃到飽則是蔬食Buffet，而且是主打健康蔬食，部落客小象愛出門就帶大家來看這家蔬食吃到飽。

這間陶然左岸蔬食Buffet位在台中市北屯區，餐廳內的用餐環境除了挑高設計外，還保留了不小的走道空間，不會讓人為了拿取餐點而塞車，且一人只會有一個餐盤，吃完一輪後要到清洗區處理廚餘和飲用水沖洗餐盤後再重複使用。

▲寬敞的空間，用餐起來非常舒服。

餐點部分也非常豐富，除了多種湯類之外，也有麵包、果凍、冷盤類跟多種蔬菜，非常容易就能湊到多種顏色的蔬菜，也能達到均衡飲食的效果。

特色餐點如炸橘子和炸紅蘿蔔，不僅沒有因為油炸過就喪失本來的風味，反而可以吃出食材不同的口感跟味道，此外小象還推薦大家必吃地瓜葉，由於用了九層塔調味，吃的時候更襯托出了地瓜葉的味道，可以說是人氣品項之一。

▲▼即便是素食，依然有許多特色餐點。

吃飽了之後如果要喝東西解渴也不用擔心，這邊採用的是知名的illy咖啡且一樣是無限暢飲，也有其他茶類、水果跟冰淇淋可以當作飯後甜點，如果吃膩了平常的大魚大肉，下次可以考慮來蔬食吃到飽，且還是採用當季當地的食材入菜，可以吃得好也吃得健康。

▲知名的illy咖啡也是無限暢飲。

陶然左岸健康蔬食

地址:台中市北屯區松竹路一段468-1號

電話:04 2239 7075



