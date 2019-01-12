地表最強拉麵在台中！牛筋入口即化、雞湯拉麵雞腿霸佔整碗

點評：邊看邊流口水的程度><看起來真的很好吃！！！

▲位在台中的新撰組拉麵還未到營業時間，外頭就已經排滿人。

旅遊中心／綜合報導 影、圖／小象愛出門

外國旅客到台灣旅遊其中一餐絕對是品嘗牛肉麵！對多數台灣人來說，心中都有一家第一名、無法超越的的牛肉麵店，牛肉麵對台灣的重要性在創立了台北國際牛肉麵節就可看出，雖然中途有中斷，但今年仍恢復活動。小象愛出門這次要推薦給大家的是被她譽為「地表最強神秘拉麵」的牛肉拉麵店，快一起嚐嚐3小時就完售的滋味！

▲▼使用多種中藥材、香料還有蔬果熬製而成的牛肉湯頭相當濃郁。

位在台中的新撰組拉麵，根據小象所說，還沒開始營業就排起一條人龍的超人氣程度，就算是隱身巷內也可以輕易被發掘。不同於一般牛肉麵，新撰組使用的麵條是手工拉麵，先將拉麵川燙好放進碗裡，淋上辣油，再舀入使用多種藥材及川味、印度香料及蔬果，及牛油拌炒過的牛肉熬製而成的濃郁湯頭。

▲牛筋拉麵的入口即化讓許多人一吃難忘。

無論你點的是哪個部位的拉麵，都可以看到店家擺上滿滿的主角，撒上青蔥點綴，再放上半顆溏心蛋，一碗「地表最強神秘拉麵」就完成了！小象當天和同行友人總共點了四種不同拉麵，她形容牛筋拉麵的牛筋是入口即化，筷子一夾就分開的程度，不只入味也證明了店家的功力十足！配上一口口味較重且花費數種食材熬製的濃醇湯頭，及手工製作Q彈且吸附著湯汁的細拉麵，麻辣香濃的口感，整體層次也昇華！

▲▼無論是哪種口味或是部位的拉麵，店家放料毫不手軟，這樣的好滋味也吸引大批顧客上門。

另外也是許多人推薦的半熟牛肉拉麵，一片片泛著粉嫩色澤的肉片鋪滿碗，小象表示，咬下去的口感是有嚼勁的，且整體相當鮮嫩。喜歡吃半熟系列的絕對不要錯過了！而不吃牛的朋友也有雞湯拉麵可以試試，占滿整個碗的雞腿，光看就覺得很有飽足感。想要一嚐神秘拉麵的滋味，ㄧ定要記得提早去排隊，不然營業時間還沒結束招牌商品賣光，就撲空了！

新撰組

地址：台中市西區模範街34巷3號

電話：04－23016448

營業時間：17：00－01：00