台中必訪5家甜點！超新奇珍珠滷肉飯　記得來杯古早味紅茶

點評：珍珠滷肉飯！第一次聽到～不知道吃起來是什麼感覺><

▲小象愛出門推薦的五家點心店，不只有古早味還有超新穎的吃法。

旅遊中心／綜合報導 影、圖／小象愛出門

身在台灣一定喝過或吃過珍珠搭配的各種甜品，珍珠奶、紅、綠茶是基本配備，豆花加珍珠也是部分人的愛好，但是珍珠滷肉飯就沒聽過了吧！小象愛出門這次直奔台中品嚐了五家甜點店，除了被小象列入必訪清單，在IG上打卡絕對會讓朋友紛紛詢問這家店究竟在哪裡！

▲▼店內不僅販售多種口味珍珠，近期更推出了新穎的珍珠滷肉飯。

Babo8abo叭噗8噗

外觀以鮮豔、活潑色彩裝潢的Babo8abo，店家主打有36種以上口味的珍珠。一走進店門口就會看到有個大型珍珠飲品杯，打卡拍照就在這裡最適合不過了！走進店內還有球池區，無論店內或店外的設計，都是要讓你怎麼拍怎麼好看。而這次小象到Babo8abo吃的不只是有獨特紋路和口味的珍珠牛奶，讓人意想不到的珍珠滷肉飯也絕不能錯過。小象形容，外表乍看之下會以為是一般肉燥末的珍珠滷肉飯，一口咬下滿滿是Q彈珍珠的口感讓人相當驚奇，吃起來就像水晶餃般。由於珍珠是直接丟入滷汁中煮，因此它並不是甜的，味道也十分香濃！喜歡嘗試新奇事物的朋友ㄧ定要來試試！

地址：台中市西區中美街464號

營業時間：11：00－23：00

▲▼濕滑的乳酪內餡搭配軟綿蛋糕，讓人一口接一口，成為到台中必吃的點心之一。

杏屋

乳酪蛋糕隨處可見，巷口的麵包店或是便利超商，想吃就能買得到，而這家杏屋乳酪蛋糕ㄧ定要吃吃看的理由是什麼呢？小象表示原味蛋糕裡頭口感非常綿密，而且入口即化，巧克力口味的部分十分濃郁，而濕滑的乳酪內餡搭上軟綿蛋糕，讓人一口接一口，連盤子都不想放過！

地址：台中市西屯區黎明路二段885號

營業時間：10：00－21：00

▲▼從店外到店內充滿打卡點的義式冰淇淋店，粉色及白色組成的甜筒池更是必拍之處。

I'm Talato 我是塔拉朵

早已是網路超夯的打卡店家「我是塔拉朵」，搜尋店址或標籤，跳出來的照片都是躺在粉、白色的冰淇淋甜筒池。主要販售義式冰淇淋的塔拉朵，口味更多達十幾種，也分成含奶及不含奶類。小象也提到，店家販售的冰淇淋乳脂肪含量為8%以下，而且這次她品嚐的口味為紅心芭樂，味道濃郁且夏天來吃不甜膩又透心涼，在滿滿都是拍照點的店裡吃上一球，真是療癒身心的好選擇！

地址：台中市西區英才路451號

營業時間：11：30－19：30

▲▼多達五十種口味吐司的品麵包，極受歡迎的蛋糕吐司可以吃到雙重口味及口感。

品麵包

吐司可以說是許多人日常生活的必備食物，早餐的火腿蛋、鮪魚蛋使用的白吐司，而在台中的品麵包絕對可以說是吐司控的天堂！在店內的木架上擺放一袋袋多達五十種口味的吐司，其中肉鬆蛋糕吐司是小象最喜歡且念念不忘的口味，蛋糕與吐司的結合呈現了兩種口感，一口咬下，蛋糕的部份較像古早味蛋糕。另外抹茶戀人蛋糕吐司，抹茶味道很濃郁，搭配紮實的吐司，雙重口感也有雙重享受。

地址：台中市西區向上路一段, 8-5

營業時間：06：30－22：00

▲▼已經經營快40年的老賴紅茶，古早味紅茶這一味成了許多台中人的回憶。

老賴紅茶

說到老賴紅茶，台中人應該都不陌生，已經經營快40年的老賴紅茶，總店位在美食聚集地的第二市場。碎冰搭上古早味紅茶，可是讓許多台中人懷念的老味道，喜歡先嘗試基本款的人可以先嘗嘗招牌老賴紅茶。而小象和友人喝的太后鮮奶茶及豆香紅茶，她形容，前者喝起來紅茶的清香帶上濃郁奶味，整體並不膩口，而後者在紅茶的搭配下，剛剛好的襯托出豆奶的香味，午後的點心時光就來杯老賴紅茶吧。

地址：台中市中區中華路一段84號

營業時間：10：30－00：45