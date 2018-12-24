ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台中必訪5家甜點！超新奇珍珠滷肉飯　記得來杯古早味紅茶

點評：珍珠滷肉飯！第一次聽到～不知道吃起來是什麼感覺><
ETtoday餓勢力

▲小象愛出門推薦的五家點心店，不只有古早味還有超新穎的吃法。

旅遊中心／綜合報導　影、圖／小象愛出門

身在台灣一定喝過或吃過珍珠搭配的各種甜品，珍珠奶、紅、綠茶是基本配備，豆花加珍珠也是部分人的愛好，但是珍珠滷肉飯就沒聽過了吧！小象愛出門這次直奔台中品嚐了五家甜點店，除了被小象列入必訪清單，在IG上打卡絕對會讓朋友紛紛詢問這家店究竟在哪裡！

▲▼台中五家必吃點心。（圖／小象愛出門提供）

▲▼店內不僅販售多種口味珍珠，近期更推出了新穎的珍珠滷肉飯。

▲▼台中五家必吃點心。（圖／小象愛出門提供）

Babo8abo叭噗8噗
外觀以鮮豔、活潑色彩裝潢的Babo8abo，店家主打有36種以上口味的珍珠。一走進店門口就會看到有個大型珍珠飲品杯，打卡拍照就在這裡最適合不過了！走進店內還有球池區，無論店內或店外的設計，都是要讓你怎麼拍怎麼好看。而這次小象到Babo8abo吃的不只是有獨特紋路和口味的珍珠牛奶，讓人意想不到的珍珠滷肉飯也絕不能錯過。小象形容，外表乍看之下會以為是一般肉燥末的珍珠滷肉飯，一口咬下滿滿是Q彈珍珠的口感讓人相當驚奇，吃起來就像水晶餃般。由於珍珠是直接丟入滷汁中煮，因此它並不是甜的，味道也十分香濃！喜歡嘗試新奇事物的朋友ㄧ定要來試試！

地址：台中市西區中美街464號
營業時間：11：00－23：00

▲▼台中五家必吃點心。（圖／小象愛出門提供）

▲▼濕滑的乳酪內餡搭配軟綿蛋糕，讓人一口接一口，成為到台中必吃的點心之一。

▲▼台中五家必吃點心。（圖／小象愛出門提供）

杏屋
乳酪蛋糕隨處可見，巷口的麵包店或是便利超商，想吃就能買得到，而這家杏屋乳酪蛋糕ㄧ定要吃吃看的理由是什麼呢？小象表示原味蛋糕裡頭口感非常綿密，而且入口即化，巧克力口味的部分十分濃郁，而濕滑的乳酪內餡搭上軟綿蛋糕，讓人一口接一口，連盤子都不想放過！

地址：台中市西屯區黎明路二段885號
營業時間：10：00－21：00

▲▼台中五家必吃點心。（圖／小象愛出門提供）

▲▼從店外到店內充滿打卡點的義式冰淇淋店，粉色及白色組成的甜筒池更是必拍之處。

▲▼台中五家必吃點心。（圖／小象愛出門提供）

I'm Talato 我是塔拉朵
早已是網路超夯的打卡店家「我是塔拉朵」，搜尋店址或標籤，跳出來的照片都是躺在粉、白色的冰淇淋甜筒池。主要販售義式冰淇淋的塔拉朵，口味更多達十幾種，也分成含奶及不含奶類。小象也提到，店家販售的冰淇淋乳脂肪含量為8%以下，而且這次她品嚐的口味為紅心芭樂，味道濃郁且夏天來吃不甜膩又透心涼，在滿滿都是拍照點的店裡吃上一球，真是療癒身心的好選擇！

地址：台中市西區英才路451號
營業時間：11：30－19：30

▲▼台中五家必吃點心。（圖／小象愛出門提供）

▲▼多達五十種口味吐司的品麵包，極受歡迎的蛋糕吐司可以吃到雙重口味及口感。

▲▼台中五家必吃點心。（圖／小象愛出門提供）

品麵包
吐司可以說是許多人日常生活的必備食物，早餐的火腿蛋、鮪魚蛋使用的白吐司，而在台中的品麵包絕對可以說是吐司控的天堂！在店內的木架上擺放一袋袋多達五十種口味的吐司，其中肉鬆蛋糕吐司是小象最喜歡且念念不忘的口味，蛋糕與吐司的結合呈現了兩種口感，一口咬下，蛋糕的部份較像古早味蛋糕。另外抹茶戀人蛋糕吐司，抹茶味道很濃郁，搭配紮實的吐司，雙重口感也有雙重享受。

地址：台中市西區向上路一段, 8-5
營業時間：06：30－22：00

▲▼台中五家必吃點心。（圖／小象愛出門提供）

▲▼已經經營快40年的老賴紅茶，古早味紅茶這一味成了許多台中人的回憶。

▲▼台中五家必吃點心。（圖／小象愛出門提供）

老賴紅茶
說到老賴紅茶，台中人應該都不陌生，已經經營快40年的老賴紅茶，總店位在美食聚集地的第二市場。碎冰搭上古早味紅茶，可是讓許多台中人懷念的老味道，喜歡先嘗試基本款的人可以先嘗嘗招牌老賴紅茶。而小象和友人喝的太后鮮奶茶及豆香紅茶，她形容，前者喝起來紅茶的清香帶上濃郁奶味，整體並不膩口，而後者在紅茶的搭配下，剛剛好的襯托出豆奶的香味，午後的點心時光就來杯老賴紅茶吧。

地址：台中市中區中華路一段84號
營業時間：10：30－00：45

關鍵字： Babo8abo叭噗8噗 杏屋乳酪蛋糕 I'm Talato 我是塔拉朵 品麵包 老賴紅茶 小象愛出門 蛋糕吐司 台中美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

推薦閱讀

龍潭超浮誇包子！爆漿黑糖麻糬、麻婆豆干都能放進去

台中在地人激推！　大排長龍還是要吃到軟Q豬腳麵線

傳說中的台中滷味四吃　一次吃到麻辣、炸、炒、養生

浮誇系又一發！爆料蛤蜊義大利麵佛心價　店裡還有櫻花樹

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

汽車也能搭火車！台鐵人車同行自駕遊

懶人露營最高境界在嘉義！

全台「4大野溪溫泉」季節限定！

JR東日本咖啡店有最濃抹茶冰淇淋

日本自助必備3個「交通APP」懶人包

台北華山小日子商號　文青風選物店

擠千人！南投落羽松秘境草莓被採光

屏東親子遊　大草皮上野餐、挑戰滑草

北投星級飯店泡湯一日遊提案

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

熱門行程

最新新聞更多

台中港三井OUTLE全家一日遊

台中必訪5家甜點！超新奇珍珠滷肉飯

日本餐廳聖誕節「禁止情侶進入」

大直ATT12家異國美食指南

觀光局108年重要施政計畫曝！

米蘭「艾曼紐二世迴廊」超美水晶聖誕樹

礁溪出現2樓高巨無霸夾娃娃機

下雪了！屏東粉紅公園白色聖誕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366