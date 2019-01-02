基隆人激推9家銅板美食！蛋黃流出超誘人排骨飯、爆汁雞排

點評：排骨飯的蛋汁流出也太邪惡><

▲基隆9家必吃銅板美食。（影／小象愛出門）



旅遊中心／綜合報導

這次，小象愛出門要帶大家去基隆吃美食，但不是萬年不變的基隆廟口，而是要去探索基隆車站附近的神祕老店，總共9家銅板價的小吃店通通不藏私，快快跟著小象一起從早吃到晚吧！

▲▼先煎後烤的蔥油餅，是許多基隆人的早餐選擇。（圖／小象愛出門提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

周家蔥油餅

基隆人一定會知道的周家豆漿店，說到店裡的招牌絕對是先將生麵團放在鐵盤中煎，再放到烤箱中烤的蔥油餅，小象提到，正因為這樣的烹調方式，讓餅皮上的那層剛好酥且脆，喜歡吃蛋的朋友也可以加顆蛋，增添不一樣的層次跟風味。

地址：202基隆市中正區信二路309號

▲▼作法源自山東小吃的鍋貼饅頭，又烤又蒸的方式讓饅頭呈現外酥內紮實的口感。

鍋貼饅頭

開業已經超過一甲子的鍋貼饅頭，老闆的手藝是傳承自父親，這項小吃源是來自於山東，又蒸又烤的方式讓饅頭外的一層皮是微酥的狀態，小象形容，吃起來很像槓子頭那種大餅的口感，裡頭則是相當紮實。這家開在基隆孝三路的鍋貼饅頭因為是純手工製作，因此數量有限，想一嚐滋味的人動作要快！

地址：200基隆市仁愛區孝三路99巷3-1號

▲▼大腸圈與店家特製醬料及薑絲的組合完全絕搭。





孝三路大腸圈

與鍋貼饅頭在同一條巷子的大腸圈是許多基隆人一定會推薦且喜歡的巷弄美食，而這家大腸圈專賣黑白切，小象品嘗後表示，大腸本身味道較淡，但可以吃到油蔥的濃厚味道，若加上店家的特製醬料，再配點薑絲，完全就是絕搭的組合！

▲店家販售的燒賣大小約是一般港式燒賣的兩倍大。

阿本排骨燒賣

店內賣的品項並不少，但是最多人吃的就是燒賣及排骨湯了。一上菜就讓小象相當吃驚，阿本燒賣一顆燒賣大小大約是普通的兩倍大，吃起來的感受，小象認為，內餡的部分相當多，而皮和內餡更因為兩者合一而無法分辨出來。不過，在試過原味之後，一定要沾上店家使用秘方配料製成的燒賣醬，讓整體的層次完全不同！下次到基隆不妨試試超大燒賣配上一碗清爽的排骨湯！

地址：200基隆市仁愛區忠二路63號

營業時間：星期二－日7：00－20：00

▲▼位在相當隱密巷弄內的貓町咖啡用基隆特有美食吉古拉入菜，成為店家的餐點特色。

貓町咖啡

提到基隆獨有的美食，絕對少不了這一味－吉古拉！有基隆人解釋，雖然吉古拉的長相跟日本竹輪相似，且也都是由魚漿做成，但吃起來與竹輪仍有些微差異。隱身在巷子裡的貓町咖啡，整間店的空間並不大，而裡面有道餐點就是選用在地的炭烤吉古拉入菜！將熱狗使用吉古拉包覆，兩者搭起來有雙層口感，若是點「吉古堡」的朋友，在老闆使用麵包、蔬菜與醬料的搭配下，豐富的味蕾絕對讓你一吃就上癮！

地址：200基隆市仁愛區愛二路54巷12號

營業時間：星期一到五 08：00－19：00 星期六、日10：00－19：00

▲對許多離鄉背井的基隆人來說，廖媽媽是想念的家鄉味。

廖媽媽珍珠奶茶店

廖媽媽珍珠奶茶店是基隆人離鄉背井一段時間後就會想到的家鄉味，店家就藏身在隱密的二樓，除了販賣飲品之外，在座位區還有一整櫃的漫畫，非常適合在這裡打發時間，享受悠閒的時光。如果是想到處逛逛，也可以帶著走，倚在海洋廣場的欄杆上，吹著徐徐海風，喝一口珍珠奶茶，午後時光超愜意，而且大杯一杯只要40元的價格可以說是相當平價！

地址：200基隆市仁愛區孝三路84號

營業時間：11：00－21：30

▲基隆孝三路上必會排隊的人氣名店排骨飯，這份古早味讓不少人一試成主顧。

天天鮮排骨飯

在基隆這樣處處都有美食的地方，排隊名店仍舊不少，孝三路上尤其多。原本是小攤子的天天鮮排骨飯後來開成了店面，但人潮依舊不減。在白飯上放上酸菜及高麗菜，另一盤碟子裝著剛炸好的排骨及半熟蛋，淋上店家特製醬汁，附一碗湯，這是許多人到天天鮮會選擇的基本配備，沒吃過的人可以試試外皮炸的香酥，肉質軟嫩的排骨，咬一口半熟蛋，蛋汁流出後再扒幾口飯，這樣的滋味讓許多人一試就成主顧！

地址：4 孝三路42巷, 仁愛區基隆市200

營業時間：11：00－20：00

▲店家將炸好的雞排放在一旁悶熟，讓雞汁都完整保留在肉裡頭。

雞郎隊

使用溫體雞炸成雞排的雞郎隊，根據小象的說法，店家會將炸好的雞排放在一旁悶熟，讓汁都完整保留在肉裡頭，因此一口咬下，除了驚嘆雞肉相當厚實之外，因為湯汁的保存，讓整體吃起來不乾澀也不會感覺柴，在逛完夜市或是吃完小吃，想要來塊雞排當作完美的結尾，別錯過小象推薦的雞郎隊！

地址：200基隆市仁愛區愛四路8號

營業時間：星期一到五15：00－23：30 星期六、日14：00－23：30

▲在朋廚烘培坊裡，小象推薦大家可以嘗試散發鮮味的墨魚鮮味鮭魚酥麵包。

朋廚 Bonjour

在進行完一整天的美食探訪後，最好的結束就是再帶份伴手禮回家！小象力推的墨魚鮮味鮭魚酥正好剛出爐，魚鬆較乾的口感和裡頭墨魚麵包，她形容，兩者合在一起，散發出海的鮮味。喜歡吃麵包的朋友或是想帶點點心回家的人，朋廚的口味或許會合你胃口！

地址：200基隆市仁愛區仁二路208號

營業時間：星期一至五07：30－22：00、星期六日08：00－22：00