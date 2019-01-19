桃園異國風玫瑰迷宮！免門票＋森林玻璃屋喝下午茶超浪漫

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：情侶聖地又一發

文、圖／滿分的旅遊札記

桃園也有唯美的玫瑰莊園耶！楊梅雅聞魅力博覽館是個休閒賞花的去處，園區佔地寬廣，入園免門票，還有附停車場。園裡充滿異國風情，還有一座繽紛的玫瑰迷宮，走進玫瑰園裡探索賞花，花朵綻放好好拍，來楊梅雅聞魅力博覽館能喝下午茶、體驗DIY，親子沙坑區裡有一整片的落羽松，轉色好迷人。當然雅聞魅力博覽館也有居家保養商區販售區，朋友們也可以來試用產品，把美麗健康帶回家。

跨過2018，迎接全新的2019年，感謝太陽公公的賞臉，元旦佳節是好天氣。前一晚與Kevin熱血跨年，欣賞煙火揮灑青春，元旦睡飽後，咱們又開始出遊玩樂。桃園楊梅也有唯美的雅聞魅力博覽館。來訪時，看到河道旁的落雨松，轉色好迷人呀！

連假出遊，到哪都是可怕的人潮和車潮，桃園楊梅雅聞魅力博覽館附有戶外停車場。當天的車潮超驚人，雅聞工廠裡裡外外都停滿車，準備走進園區裡的滿分，像不像要去看車展呀～

跟著人群，這裡是楊梅雅聞魅力博覽館的入口處，唯美的庭院造景，讓滿分一早充滿活力呀！剛入園，滿分就喜歡楊梅雅聞，連美拍pose都擺好了。

楊梅雅聞魅力博覽館園裡充滿濃郁的異國風情，綠意盎然的庭院設計和熟悉的茅草屋佈景。讓滿分想起了雲林雅聞峇里海岸觀光工廠，這兩館雅聞都有一種渡假村玩樂的放鬆感。

楊梅雅聞魅力博覽館裡有座森林玻璃屋，玻璃屋空間寬廣附設坐位區，佈景也很療癒。

楊梅雅聞森林玻璃屋提供簡單的飲品和甜點，朋友可以來楊梅雅聞吃鬆餅喝下午茶，餐點價格平易近人，若有在商品部消費的朋友，也可以憑消費發票，享餐飲部的餐點折扣唷～

當天雅聞魅力博覽館還有趣味表演活動，吸引大小朋友的圍觀，現作造型氣球相當歡樂。人潮太多，滿分也就沒有去和小朋友搶啦～

離開楊梅雅聞的森林玻璃屋，來去庭院逛逛，滿分發現雅聞草原裡還有美美的LOVE造景，亮眼的紅色大愛心就夠吸引人了。仔細瞧，上面寫的是我愛雅聞，背景還有桃園特色觀光介紹的旗幟，老闆真用心，很強大的推廣美拍造景呀！

漫遊到小朋友最愛的親子沙坑區，小小沙坑區也成了小朋友的玩樂小天堂，綠地草皮沙坑區，這裡的景緻也美的令人放鬆，背景正是轉色的落羽松，也好多人來這取景拍照。

桃園雅聞魅力博覽館的落羽松小秘境也好美，再配草叢玫瑰花，滿分也是拍到不想離開呢！

接下來，滿分闖入楊梅雅聞的玫瑰迷宮囉！迷宮中央是座噴水池，每條步道都能通往這裡，相當繽紛的玫瑰迷宮，也很有異國莊園的FU呢～

玫瑰迷宮裡的玫瑰花開得好美好燦爛呀！種類多樣化，有紅的、黃的、橘的、白的等…除了玫瑰花之外，還有其他花朵可以欣賞，常見的鼠尾草、牡丹花和一串紅來這都能看得到，園區很貼心，花卉旁還陳列花朵的小介紹，讓旅人不僅走馬看花，也能學點花卉小知識。

當日雅聞玫瑰莊園裡，百花齊放魅力四射，滿分漫遊在玫瑰園裡賞花美拍，完全拍到忘我，玫瑰莊園現在花開得正盛，隨便按快門都好看，滿分也好喜歡Kevin拍的這一系列叢林花草美圖，自己都覺得像是這座玫瑰莊園的女主人。玫瑰花園真的太美，走進去就不想出來了，就說這裡是雅聞玫瑰迷宮無誤呀！

這一區是楊梅雅聞魅力博覽館的介紹館，若是多人來訪，園區應該會有導覽服務，由於滿分是自行走遊，就簡單來看看介紹。PS：園區推出拍照打卡，即可兌換好禮唷！

跟著雅聞觀光工廠的歷史牆參觀移動，從雅聞創立，到設觀光工廠到產品的研發，感覺得出來，雅聞觀光工廠的用心與努力經營，除了健康系列商品，也有生活和美麗保養類唷！

雅聞品牌的代言人-蕭敬騰，想必大家都不陌生，蕭敬騰的人像看版，每個雅聞工廠都看得到。

滿分除了愛拍照，也非常愛逛商品區，雅聞推出多化樣的商品，滿分特別喜歡保養類，之前用過雅聞的保濕噴霧和洗卸兩用慕斯都不錯。Kevin則是喜歡身體乳液，質地清爽不油膩，滿分當天也小小採購，美麗肌膚還是要靠保養。

貪拍的兩個人，遊逛完園區還捨不得離開，再次回到雅聞玫瑰迷宮裡合影取景。桃園雅聞魅力博覽館真的好美好好逛，巴里島風情莊園，來訪也有出國渡假的感覺，滿分特別喜歡桃園楊梅雅聞館的玫瑰花園。雖說花園不大，但花卉種類繁多，很是繽紛。滿分玩拍的美圖美景分享給朋友們，找個悠閒的假期，來桃園逛玫瑰花園，小心玫瑰花園的魅力，走進可能就出不來啦^^

桃園雅聞魅力博覽館

地址：桃園市楊梅區中山北路一段21巷1號

營業時間：8:30 ~ 17:00

服務電話：03 488 3800

