看的吃的都是古早味！嘉義懷舊古董餐廳宛如一座博物館

點評：好有時代的味道～～

文、圖／小虎食夢網

古早味是什麼？這個問題我常常聽，也常常答，問的人想得到什麼答案我不清楚，但我的答案永遠是：「古早味只在自己的味覺記憶，每個人或多或少有些不同，但同樣的都是美味而美好的記憶」。台灣說大不大，說小也不算小，對於北部長大的我而言，南部的古早味我自然不甚清楚，但總之今天要介紹的這家店店名叫「台灣小吃」，賣的料理有不少是我記憶中的古早味，即便有些口味上還是有所差異。

年前的嘉義行在當地人的帶路下，著實吃到了不少喜歡的料理。不管是之前介紹過的【嘉義美食】嘉義人的早餐三代同堂老店「阿文魚粥」加送三味果汁，還是【嘉義美食】桃城雞排 創始店 Tao Cheng老屋新創意-炸全雞，或是下一篇個人也很喜歡的神祕下午茶我都很喜歡。

之所以喜歡這間「台灣小吃」除了食物合我味口外，店裡的復古的裝潢也讓人耳目一「舊」，大木圓桌加上木圓長腳凳，甚至是少見的竹高凳，光是坐下來還沒吃就過足了懷舊癮。

據說現在可以買到這種仿古的海報，但底下的新聞可就是真材實料，半點也假不了，還有一些像是銀票之類的，我也看不懂xd

這些招牌也不知是去那收集來的！！

不曉得店主人的工作是不是和廟宇有關...拆了這麼多拿來佈置，還是說這裡一開始就是放古董物品的倉庫？

店裡的古董真是多到不行，相信如果請店主人出來說，應該每一樣都有自己的故事，也應該都很精彩吧！

這些香煙好多見都沒見過，猜想應該是不能抽了吧xd

店裡是不是有menu我不太清楚，因為都是在地朋友點的菜，抬頭看牆上有幾樣菜，但猜想這店的料理應該不止這些吧？

宜蘭粉肝350元。

粉肝我吃過不少，但這一份特別細嫩，也特別綿、纏、化，帶點微酒香，泯開後甜得不得了，超超超超好吃，搭配白蘿蔔增加水嫩度，也更爽口，這第一道我就中了。

酥炸牛蒡丸350元。

一開始我以為是花枝丸，吃起來也卻然是，但多了牛蒡的香氣非常特別，炸的外酥咬來脆Q，簡單胡椒調味就涮嘴的不得了。

高山高麗菜（招待），除了脆甜我也不知要說什麼，就是簡單的美味幸福。

燙炒蕃薯葉100元。

這地瓜葉的調味很棒，雖然吃到後來覺得有一點略鹹膩，但辣椒和蒜末的雙重香、辣十分過癮，不知為什麼我好像叫一碗白粥！！！

筍絲炒大腸350元。

說是筍絲還是帶著迷人的酸度，腸子很脆但沒什麼油質，對我來說以筍子代理口感端算是特別。

炒傳統黑豬三層肉250元。

這黑豬三層肉非常札實有咬勁，即便切成長條，肥肉的部份帶點脆Q口感，雖然少了化口感，卻也相對不那麼的油，重點是豬肉甜度很棒，加上蔥段爆炒，有一點像客家小炒卻不至於那麼的鹹膩，這道個人相當喜歡，超下飯的。

清蒸臭豆腐220元。

這道臭豆腐大抵上算是好吃，但我覺得不夠臭.....不過多了豆豉的鹹香也算是特色。

阿媽的五柳隻魚400元。

這道魚料理是嘉義一帶古早味的作法，調味和紅燒有一點點像，卻又略為帶酸，所謂的五柳是把五種蔬菜切成絲，不管是味道還是口感端都比紅燒魚來的有趣、豐富許多。

白切台灣土雞400元。

雞皮雖然薄但很是油甜，說是土雞但個人覺得口感相對不會那麼的硬，對我這個牙口不好的人來說還算是和善，重點是要沾旁邊的台式蒜蓉醬油，一整個停不下來.....。

蘿蔔虱目魚湯，清爽鮮甜，也是一道南部桌上常見的古早味湯品，同樣是簡單不失美味。

整體來說，這間餐廳我蠻喜歡的，如果是在台北，我應該會厚著臉皮跟老闆要求開團吧～～

台灣小吃古董民藝

地址：嘉義市西區興達路180號

電話：05 231 0816

營業時間:11:00-14:00、17:00-21:00