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台中超浮誇路邊攤！399元就能吃到龍蝦套餐、雞白湯免費喝

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無..

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▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

文、圖／小虎食夢網

雖然我經常大魚大肉，但路邊攤小吃仍舊是我心頭最好。有人說路邊小吃通常很平常，沒什麼變化?誰說的?最少最近在台中掀起的浮誇路邊攤胖大爺就不會同意。要不，你吃過路邊攤用的牛肉是真材實料的骰子牛而不是組合牛肉?你見過路邊攤有三點蟹、龍蝦同在一鐵盤上?你嚐過飯和麵炒在一起是什麼滋味?來，一起來看看這個路邊攤還可以浮誇到什麼程度。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

依著地址來到公益街二段，胖大爺的所在地其實有一點偏，或是應該說不在人來人往的熱鬧路段，但就是有死忠粉絲願意大老遠跑來捧場，即便路邊搭建的用餐區談不上舒適，卻有著台中人隨地而安的性格。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

可能是位置的關系，我發現這裡的價位比起那些知名的夜市攤居然還有便宜，重點是店裡採用的牛肉是原牛而非夜市多半的組合肉。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

除了主打的骰子牛、豬、雞和炒飯麵外，只要單點套餐(肉類)+399就有一隻龍蝦、一隻螃蟹的浮誇加價購。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

雞白湯免費喝，以及台中紅茶15元喝到飽。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

這這這像朋友口中說的路邊攤隨便吃嗎.....。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

骰子牛+炒飯麵199元(醬料黑胡椒、磨菇、照燒、泰式四選一)。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

這骰子牛真心好吃，最少打掛許多夜市的不名骰子肉，比我想像多的肉汁在每個咀嚼間都很鮮甜，口感也不會像組合肉軟爛兮兮的。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

淋上黑胡椒就是道地的小吃、夜市風味超懷念的，不知多久沒吃到這麼好吃的路邊牛排。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

至於炒飯麵算是口感特別，讓我想起在日本吃過的咖哩飯麵，不同的是這裡用炒的，一開始吃覺得很棒，但吃到一半會略顯乾口，幸好有免費的雞白湯↓可以解救，個人建議也可以把黑胡椒醬或是磨菇醬淋在炒飯麵上一起吃!

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

帶路的朋友熟門熟路加點了一份25元的起司熔漿，就他的說法用骰子牛沾它很好吃，我試了一塊還真是挺有趣的，最少在牛肉入口後提供了我超愛的乳化效果，咀嚼間肉汁的甜味也因為起司的加入而顯得更豐富。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

接著來看這一份399加價的雙龍搶珠，一整隻小龍蝦和三點蟹，旁邊還有兩顆扇貝。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

看倌可別和我一樣以為這樣的價格不可能有好的龍蝦..友人剝開龍蝦後我發現中間的肉居然相當札實，也很大塊.不像那種金玉其外、敗絮其內，沒什麼肉的龍蝦，一整個咬來Q彈鮮美。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

蝦膏也是半點不含糊，我不敢說這龍蝦有多好吃，但絕對得起這路邊的浮華XXD。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

三點蟹雖然不像龍蝦那麼多肉、也沒解黃蟹膏，但基本的鮮度還是有的。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

鐵板烤過的扇貝也很可以，正格的這一盤399真心超值。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

最後隔壁桌點的焗烤波士頓龍蝦，據說是隱藏限量版，而且是最後一份，只好下次再來挑戰。

▲▼台中胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵。（圖／小虎食夢網提供）

胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵（公益爺）

地址：台中市南屯區公益路二段737號
電話：0901-152737
營業時間：18：00-00：30（星期一休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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關鍵字： 小虎食夢網 胖大爺骰子牛豬雞x鐵板炒飯麵 龍蝦 雞白湯 台中美食 達人美食 美食情報

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