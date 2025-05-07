50嵐「8冰綠大缺貨」！網友買不到超崩潰　官方：北區還有

▲50嵐人氣飲品「8冰綠」大缺貨。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者蕭筠／台北報導

天氣愈來愈熱，總是忍不住想來杯清涼飲料消暑！近日有網友崩潰透露，疑因金桔缺貨關係已經好幾周買不到50嵐人氣飲品「8冰綠」，不少人也哀嚎「已經缺貨好久好難受」、「我前幾天要買也是買不到」。對此，50嵐官方小編回應表示：「北區還有！」

一名網友在Thread發文表示，已經好幾周都沒買到50嵐的8冰綠，近日終於忍不住詢問店員是不是不賣了？店員則透露目前都無法跟總公司叫到貨，疑似是成本問題，因此暫時都沒辦法喝到，讓他忍不住直呼：「好想喝酸酸甜甜的8冰綠！」

貼文一出引來大批網友留言「50嵐真的不能沒有8冰綠」、「已經缺貨好久好難受」、「我前幾天要買也是買不到8冰綠，失望」，也有人說「問都說是金桔缺貨」、「金桔大暴漲啊」、「沒有金桔」，更釣出50嵐北區小編表示：「北區還有！歡迎來北北基玩！」

50嵐的「8冰綠」是網友推薦必喝飲品之一，選用綠茶做為基底，加入金桔和梅醬，酸甜滋味消暑又解渴；至於菜單上另一款「8冰茶」則把綠茶換成水，口感更酸爽，提供給無法攝取咖啡因的飲料控們。

另外，可不可熟成紅茶則是在4月下架8款飲品，包括金檸熟成、金檸春芽、橘果熟成、柚果紅茶、桑檸熟成、莓果春芽、黑蜜歐蕾、雲蓋全系列。不少網友紛紛表示「桑檸熟成可以不要走嗎」、「檸檬系列很好喝，怎麼會」。