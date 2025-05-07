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迪士尼角色現身中山站！「光影廊道、彩繪列車」位置一次掌握

▲「香港迪士尼樂園呈獻 20周年奇妙派對 等你來開趴！」記者會,中山藝文廊奇妙派對主題裝飾。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「香港迪士尼樂園呈獻 20周年奇妙派對 等你來開趴！」記者會中，宣布北捷中山站期間限定的亮點。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

迪士尼角色現身捷運中山站！為迎接20周年，香港迪士尼樂園度假區與台北捷運公司合作，在中山藝文廊換上「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」夜間匯演LED屏幕；淡水信義線更從今（7日）起推出香港迪士尼派對主題彩繪列車，有機會遇見米奇、達菲與好友等人氣角色。

▲「香港迪士尼樂園呈獻 20周年奇妙派對 等你來開趴！」記者會,中山藝文廊奇妙派對主題裝飾。（圖／記者彭懷玉攝）

▲長約90公尺的中山藝文廊道，地上會投影光線，讓粉絲們盡情捕捉與喜愛角色的互動瞬間。（圖／記者彭懷玉攝）

香港迪士尼將在6月28日起展開20周年慶祝活動，在此之前，台北捷運率先把奇妙派對氛圍帶到台北，就選在人潮眾多，甫入選英國《Time Out》「全球最酷40個街區」的台北中山商圈。

▲「香港迪士尼樂園呈獻 20周年奇妙派對 等你來開趴！」記者會,中山藝文廊奇妙派對主題裝飾。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼中山藝文廊共有22個LED螢幕，輪播達菲與好友、米奇與好友等人氣角色片段。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「香港迪士尼樂園呈獻 20周年奇妙派對 等你來開趴！」記者會,中山藝文廊奇妙派對主題裝飾。（圖／記者彭懷玉攝）

包含捷運中山站紅線詢問處及閘門換上迪士尼主題裝飾，走到約90公尺長的中山藝文廊，22個LED螢幕播放達菲與好友、米奇與好友、奇奇蒂蒂、唐老鴨、史迪奇、大英雄天團、腦筋急轉彎、玩具總動員、冰雪奇緣等角色影片及音樂，廊道也會投影光線，讓粉絲們盡情捕捉與喜愛角色的互動瞬間。

▲「香港迪士尼樂園呈獻 20周年奇妙派對 等你來開趴！」記者會,中山藝文廊奇妙派對主題裝飾。（圖／記者彭懷玉攝）

▲捷運中山站米奇米妮限定造景，預告香港迪士尼樂園成立20周年。（圖／記者彭懷玉攝）

不只如此，從今（7日）起，淡水信義線將推出香港迪士尼派對主題彩繪列車。6節車廂中，分別印有不同的迪士尼朋友及樂園中地標建築，包括米奇與好友、達菲與好友、《玩具總動員》的胡迪與巴斯、《怪獸電力公司》的毛怪和大眼仔、《冰雪奇緣》的艾莎和安娜、迪士尼公主們，以及漫威的蜘蛛人與鋼鐵人等。民眾下載台北捷運Go App，點選「動態資訊」，就能追蹤到主題列車，並搭上主題列車，一同暢遊北市之美。

▲淡水信義線主題今天迎來首輛香港迪士尼主題列車。（圖／香港迪士尼提供）

▲淡水信義線主題今天迎來首輛香港迪士尼主題列車。（圖／香港迪士尼提供）

北捷表示，即日起至8月31日，「台北捷運Go」App會員於App專屬頁面，扣除5點可登記抽獎，有機會獲得香港迪士尼樂園1日票，9月還可加碼抽雙人行套票。

▲「香港迪士尼樂園呈獻 20周年奇妙派對 等你來開趴！」記者會,中山藝文廊奇妙派對主題裝飾。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港迪士尼傳訊及公共事務副總裁黎珮珊特地飛來台北，介紹香港迪士尼20周年派對內容。（圖／記者彭懷玉攝）

即日起至6月底，加入台北捷運Go App會員，出示會員登入畫面，就可獨享「香港迪士尼樂園3天2夜套票」早鳥限時預購優惠，第2人可再減2,000元，詳情請至可樂旅遊、吉帝旅遊、東南旅遊及雄獅旅遊查詢。

▲Klook也販售香港迪士尼樂園20周年套票，1日門票+免費20週年迷你派對帽。（圖／Klook提供）

▲Klook免費贈送20周年迷你派對帽。（圖／Klook提供）

此外，Klook也販售香港迪士尼樂園20周年套票，1日門票+免費20週年迷你派對帽，即日起至7月26日前限定販售；1日門票+可口可樂®20週年包裝買2送1券，享最低94折，即日起至12月15日前開賣。

捷運中山站 奇妙派對主題裝飾
 ●活動時間：5月1日至8月31日
●活動地點：捷運中山站紅線詢問處及閘門主題裝飾

中山藝文廊 奇妙派對主題裝飾
 ●活動時間：5月1日至7月30日
●活動地點：中山藝文廊

香港迪士尼派對主題彩繪列車
 想捕捉捷運淡水信義線的彩繪列車身影，可下載台北捷運Go App，點選「動態資訊」，就能追蹤搭乘主題列車。
●活動時間：5月7日至9月7日

關鍵字： 迪士尼樂園 香港迪士尼 捷運中山站 迪士尼

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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