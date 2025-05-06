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台北福華吃到飽餐廳「彩虹座」5／15降價　吃一頓最多省250元

▲台北福華自助餐廳彩虹座5/15降價。（圖／台北福華提供）

▲台北福華自助餐廳彩虹座5/15降價。（圖／台北福華提供）

記者黃士原／台北報導

面對原物料上漲，從去年底開始，餐飲業者陸續漲價，台北福華大飯店卻逆向操作，昨日宣布5月15日起自助餐廳彩虹座降價，最多便宜250元。

台北福華大飯店昨日在臉書粉專公告，自助餐廳彩虹座5月15日起調降價格，每位成人平日午餐從1650元降為1550元，下午茶從1050元降為1000元，晚餐從1750元降為1550元。周六、日及假日午餐從1880元降至1800元，下午茶從1300元降至1200元；周五晚餐從1800元降為1550元，周六及例假日從1880元降成1800元，周日晚餐維持1800元不變。

▲台北福華自助餐廳彩虹座5/15起新餐價。（圖／台北福華提供）

▲台北福華自助餐廳彩虹座5/15起新餐價。（圖／台北福華提供）

台北福華大飯店表示，這次調降彩虹座餐價，主要是因應目前大環境及市場變動，民眾的生活成本提高，為了回饋消費者，決定彩虹座自5月15日起調降價格。

▲新竹煙波全新Buffet「莫內」可享松葉蟹、天使紅蝦吃到飽 。（圖／記者黃士原攝）

另外，煙波集團新竹湖濱館自助餐廳首次進行改裝，全新Buffet品牌「莫內饗宴」4月26日正式開幕，餐檯上不但提供松葉蟹、天使紅蝦吃到飽，超大尺寸烤魷魚、王功牡蠣、鮭魚生魚片、生食級干貝也是無限供應。

▲松葉蟹。（圖／記者黃士原攝）

莫內饗宴慶祝開幕，6月30日前周日至周四享用午餐或晚餐，即贈煙波新竹湖濱館「俱樂部免費暢玩券（限當日使用）」，同時獲得「4人同行1人免費券」及「活動刮刮卡」各1張。餐價部分，平日午餐每人1180元、午茶880元、晚餐1380元；假日午餐1580元、午茶1180元、晚餐1680元（均需另加10％服務費）。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 Buffet 彩虹座

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