朝聖夢幻千層蛋糕名店！一天限產10個、必點伯爵茶鮮奶油

點評：下午茶必備千層蛋糕！下次就吃這家！

文、圖／小虎食夢網

曾經我是一個超愛甜點的怪叔叔，但不曉得為什麼這一兩年突然失去熱情，吃固然還是吃，但卻鮮少分享，偏偏我又不得不說這幾年是台灣甜點進步最多的時刻。但這間在網路爆紅，販賣我最喜歡的甜點之一千層蛋糕的小店，幾乎重新燃燒了失去已久的甜點魂，甚至我必需說它是我吃過最好吃的千層蛋糕，曾經是我心頭好的深藍也該退位了。

赤峰街從我(翻一下日曆)2013年1月開始寫排隊名店名古屋台所、到我(翻一下硬碟)2014年2月寫Miss v Bakery(1+2訪)，一直是我心中台北最美的一條街，尤其是那台北難得悠閒的風情。但因為早期是打鐵街之故，鮮少和美食有太多關聯，但這幾年夾著文青風的興起讓赤峰街進駐、也捧紅了不少餐廳，尤其是以美食、輕食風為主的小店。

但我一真不知道這間聽不少朋友說過的網路爆紅名店「時飴」也開在赤峰街，依著店址找來發現它雖然地址寫的是赤峰街，但其實它更靠承德路多一點，就在建城公園的旁邊，因為底下有停車場之故，就連開車過來也相當方便。

時飴approprié早期(約2016年開放網路訂購)，那時在大安站指定時間面交開始，2017年5月在赤峰街設立取貨點，週六、週日開放短短十五分鐘的取貨時間，但從11月16日後開放內後座位，但位子不多，當天可以提供的蛋糕數量有限，就算訂單多如雪花，也因厚工無法量產。

小山園抹茶千蛋糕。來之前查了一下這間小小的店居然研發了30多種不同口味的千層蛋糕，抹茶口味的甜點一直是台灣人深愛的口味，也因此抹茶千層也成了時飴的人氣口味。

聊抹茶這口味前，我們先來看看據說要花上兩個小時才能製作出一個的千層蛋糕共有22層。而且都是純手工製作，店裡的兩個人一天最多也只能生產十顆千層蛋糕，才會如此難以訂購。如果你和我一樣在乎千層蛋糕的餅皮香，那個人建議第一口別從三角前端切，而是從蛋糕邊邊下手，這時你就能嚐出這層層堆疊，慢功出細活的餅皮香和其層次，光這餅皮我就得說它紅得有理。

再則叉子切下的短短一兩秒，你可以感受到來自每一層餅皮的抵抗力，甚至幻聽似的聽到餅皮叭啦叭啦斷裂的聲音，這是以往我吃千層蛋糕少有的感受(第一次是深藍)。時飴的餅皮其實略厚但卻不礙口，和抹茶和鮮奶油構成的滑略帶綿纏的口感十分誘人，入口後抹茶的香氣不是那麼重，卻在化口間漸漸轉濃，甚至是後端的微苦茶香，當真是好千層蛋糕來著。如果你還是覺得抹茶香氣不夠濃厚，那我建議來上一口蛋糕之上的抹茶鮮奶油，超濃超厚超香，但千萬別第一口就嚐。

伯爵茶千層蛋糕。伯爵茶也算是經典的茶甜點品項之一，我也曾不止百次嚐過，但我必預說它是我吃過最有層次，最有爆發力的伯爵茶甜點，同樣的如果你喜歡濃厚的茶香，上面那一層伯爵茶鮮奶油是首選，但也不建議第一口就嚐。

說誠話這第一口我沒感受到茶香，正當我想跟朋友抱怨時，伯爵茶的香氣緩緩而出，一開始是和鮮奶油的香甜並存，最後居然將之完全驅散，千層蛋糕入口後嘴裡仍是滿滿的伯爵茶香，真是覺得厲害。

檸檬蜜香千層蛋糕，據說是近期最火紅的口味，上面是漬過的檸檬片酸度沒想像高，但香氣高雅迷人。

淋上龍眼蜜後，味道更有層次，效果更是加分不少，但也就因為得淋上龍眼蜜才是完整的味道，所以這個口味是不提供外帶，算是內用限定口味。

比之剛剛的抹茶、伯爵茶的單一味道層次，這個口味更顯豐富，尤其是檸檬的酸、香和鮮奶油的甜、香，清清楚楚、味味分明，卻又能在龍眼蜜的推動下合而為一，並擦出更多不同的甜酸組合，每一口都可以感受到酸甜在嘴裡不斷切換的幸福感，好吃的亂八九糟。

高山烏龍茶。若純就喜歡這款談不上愛，但我不得不說可以把烏龍茶細緻表示的如此完整也算是功力深厚了，畢竟台灣茶的味道相對不那麼厚實，不那麼容易表現，光是想怎對抗餅皮和鮮奶油的香氣就是一個大問題。同樣的這口味剛入口也不甚明顯，發作的時間甚至比抹茶還慢，所以品嚐這口味時請多給他一點時間，尤其別讓你的嘴裡有其他味道的干擾，要是可以先嚐口店裡的茶飲(最好也是中國茶系列)，如此一來更能享受這款高山烏龍茶的千層滋味，高雅清香的不得了，即便我覺得拿這個形容詞來形容甜點有一點怪怪的。

目前店裡提供的茶飲只有奶香金萱及桂花烏龍，味道都算是走清爽路線，也因為無糖所以更適合搭配店裡的千層蛋糕。

除了單點一片，也能整模的購買(需預訂)，包裝上也非常漂亮講究，送禮絕對很有面子。

時飴原味千層蛋糕 /7吋

整模的千層蛋糕，更能看出其餅皮的層次和手作的用心。不過，因為蛋糕外帶前是冷凍的，建議回家要吃前先放冷藏一斷時間，太早吃中間有一點硬硬的冰霜口感，可是會影響這千層蛋糕的綿細化口滋味。

時飴Approprié

地址：台北市中山區赤峰街8巷22號

營業時間：每週五、六、日13：00～17：00