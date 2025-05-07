嘉義梅山2日遊！最美雲梯飽覽山景　探瀑布旁水簾洞、360度賞茶園

▲嘉義太平雲梯。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義梅山怎麼玩？嘉義縣政府文觀局就推薦山中必玩景點，包括走上太平雲梯俯瞰壯闊山景，再順遊太平老街，正值賞螢季節的此時，晚上住進瑞里村或瑞峰村的特色民宿，還能欣賞滿山遍野的螢火蟲美景。

太平雲梯是全台最長、海拔最高的景觀吊橋，讓人彷彿漫步在雲端上，享受雲霧包圍的夢幻感，美景讓遊客難以忘懷。在這裡除了可以飽覽山景，更能遠眺嘉南平原。

▲▼空氣圖書館是太平老街上的人氣餐飲空間。

此外，旅客可以順遊周邊的太平老街，走訪「空氣圖書館」、「八玥文創」及「雲境山城」等人氣餐飲空間，不僅可以享受在地美食，同時還能購買伴手禮。

而正值嘉義螢火蟲季節到來，不妨選擇入住瑞里村或瑞峰村的特色民宿，夜晚還能欣賞滿山遍野閃爍的螢光，沉浸在自然生態的浪漫氛圍中。

▲▼竹坑溪步道可看瀑布旁的水簾洞。

而隔天則推薦前往竹坑溪步道探險，該步道位於梅山鄉瑞峰村，難度適中，沿途多座橋梁、峽谷、峭壁，來回約1小時，適合全家大小同行，更可穿越龍宮瀑布的水濂洞，近距離感受瀑布帶來的沁涼與震撼。

▲▼1314海鼠山觀景台能360度俯瞰綿延茶園。

此外，「1314海鼠山觀景台」也不能錯過，這裡能遠眺綿延起伏360度無邊際茶海，而在這裡的1314愛情塔，更是許多情侶最喜歡留下浪漫回憶的拍照打卡點。

