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台北君品早餐延長到中午「可無限次進出」　牛肉湯、公正包子都有

▲君品酒店宣布轉型成「都會度假酒店」，並將早餐供應時段延至中午12點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲坐擁五鐵共構的君品酒店，以歐洲古典氛圍深植人心。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

雲朗觀光集團今（7日）宣布，在營運15年之際，旗下台北君品酒店將轉型成「都會度假酒店」，延長住客享用早餐時間至中午12點「要吃幾次都行」，讓旅客睡到自然醒，慢下步調，好好享受飯店獨特的歐洲古典氛圍與藝術氣息。

▲君品酒店宣布轉型成「都會度假酒店」，並將早餐供應時段延至中午12點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲君品酒店以嶄新姿態重新定位品牌，將飯店角色轉化為「都會度假酒店」。（圖／記者彭懷玉攝）

君品酒店以嶄新姿態重新定位品牌，將飯店角色轉化為「都會度假酒店」，成為大台北地區首家將早餐供應時段延至中午12點的五星級酒店。早餐菜色匯聚多款深受國際旅客推崇的台灣在地美食，包括現燙牛肉湯、三重正義豆漿的冰熱豆漿、米漿、鹹豆漿，搭配傳統燒餅油條與大池豆包的甜鹹炸豆皮，甚至吃得到花蓮公正包子的小籠包，宜蘭阿娘給的蒜味肉羹湯及主廚家傳的滷肉飯，不用特地踩點排隊，在飯店就能品嚐一場橫跨南北的味蕾饗宴。

▲君品酒店宣布轉型成「都會度假酒店」，並將早餐供應時段延至中午12點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼自助餐廳囊括南北知名在地美食，住客能品嘗到三重正義豆漿，甚至花蓮公正包子的小籠包。（圖／記者彭懷玉攝）

▲君品酒店宣布轉型成「都會度假酒店」，並將早餐供應時段延至中午12點。（圖／記者彭懷玉攝）

同時，17樓行政酒廊供應多樣化酒類飲品，更開放6樓「茶苑」餐廳，作為14至16樓行政樓層旅客專屬用餐場域，將提供行政樓層房客專屬菜單，在營業時段內供無限點用。君品酒店總經理游梓雯表示，君品坐擁五鐵共構的交通樞紐、高品質服務，都是旅客訂房的原因，期盼提供一處融合藝術、美食與生活美學的靜謐綠洲給旅客。

▲君品酒店宣布轉型成「都會度假酒店」，並將早餐供應時段延至中午12點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼大池豆包的甜鹹炸豆皮、三重正義豆漿的鹹豆漿。（圖／記者彭懷玉攝）

▲君品酒店宣布轉型成「都會度假酒店」，並將早餐供應時段延至中午12點。（圖／記者彭懷玉攝）

因國外旅客佔大宗，平均房價約5,500元，即日起推出「尊享翰林」專案，凡於官網預訂入住行政樓層兩晚，即可享專屬機場來回接送服務。

▲君品酒店宣布轉型成「都會度假酒店」，並將早餐供應時段延至中午12點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，飯店不只拓點、賺錢，更激勵團隊思考雲朗存在的意義。（圖／記者彭懷玉攝）

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，15周年以「晨光如詩，台北夢迴托斯卡尼」為主題，便以台北君品為起點，延伸至義式生活哲學的靈感，強調飯店不只拓點、賺錢，更激勵團隊思考雲朗存在的意義，「讓時間慢下來，期望在快節奏的城市生活中，找到屬於自己的緩慢與安定。」

另外，搶攻暑假及下半年國內旅遊市場，台北遠東香格里拉飯店推出多款平日住宿券，雙人入住尊榮客房只要5,899元起，平均每人約2,949元，雙人入住含兩客早餐6,899元，每組12張特價68,990元，約享22折優惠，雙人同行平均每房每晚只要5,749元，換算下來每人約2,874元。

關鍵字： 台北市旅遊 飯店旅宿 星級飯店 台北君品酒店 雲朗觀光集團

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