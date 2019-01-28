新加坡60年老店在台中！醬油雞飯香嫩、叉燒入口即化！

點評：醬油淋在白雞肉上，好想吃一口啊～ 醬油雞肉再配上嚼勁麵條簡直大快人心！

文、圖／小虎食夢網

說到新加坡醬油雞飯可能大家會先聯想到「新加坡美食」全世界最平價米其林一星－了凡油雞飯麵（牛車水店），但不說看倌可能不知道其實新加坡還有一家相當受當地人歡迎的六十年老店「海記醬油雞飯」。前不久聽聞第一家海外分店就選在台中落腳，酷愛吃雞飯、叉燒、燒肉的我自然不會錯過，上星期利用到台中工作順手將之解決。整體來說，個人覺得相當好吃，誠心希望快來台北展店，不然想去得跑到台中也太辛苦了！

最近發現很多新店都開在公益路上，公益路二段116號約莫在星巴克臻選（Starbucks Reserve）斜對面，算是相當好找。

門口鮮紅的logo也很顯目，經過走過很難不停下腳步瞧個究竟。

門口雞、叉燒、燒肉的擺設和新加坡的了凡很像，醬油雞油油亮亮看著看著就很好吃，沒想到唯一看起來怪怪的叉燒居然是我心目中最好吃的，幸好朋友堅持要點一份來嚐嚐，所以說眼睛是會騙人的，包括自已。

店裡的裝潢相對一般的燒臘店來的潮上一點，不管是格局還是用色，相對時下年輕人的fu，座位數一眼看去約莫也有40多個，但據帶路的朋友說中午用餐時刻還是得排上一會兒。

品牌故事就寫在牆上，有興趣的朋友自己瞧瞧，對我來說好吃最重要，我管你品牌故事多動人，管你是多久的老店。

價位上以台式燒臘來說算是貴了一點，但畢竟是外來的，食材端得進口，貴上一點我倒是可以接受，好吃才是重點。除了招牌的雞飯外，叉燒、燒肉也是主菜之一，其他小菜的選項也有不少，但有泰式炸臭豆腐是那招...飲料也蠻有意思的，賣的是意米水、酸柑汁？還有兒時的最愛美祿，最後是我最好奇的熱糯米普洱茶。不知道這是不是新加坡本店也有賣。

湯就像自助餐一樣，要喝多少自己撈，裡面的雞骨、雞碎肉還蠻多的，味道端相較很多便當店、自助餐算是相當有誠意。

我不曉得這醬油雞飯和了凡的一不一樣，但因為我也只吃過新加坡的了凡（台灣的倒是沒吃過），相較之下海記的味道比較淡，或者應該說不鹹，即便看起來好像醬油味很濃，但其實只有香味，整體來說相當不錯吃，尤其是雞皮下的油質和醬油香非常搭，雞肉本身則中規中矩，不像土雞那麼乾硬，卻也不像傳統肉雞那麼軟趴趴沒有口感。

如果說它是海南雞飯那我覺得還是兄弟飯店那家好吃許多，主要是它不夠軟嫩，畢竟我愛的海南雞飯就是那種細滑軟嫩的口感，另外就是油雞的香氣比較一般，雖然說整體來說還是不錯吃，但總覺得少了一點什麼？兩種雞個人較推醬油飯。

兩種雞肉都可以單點（一隻或是半隻，也可以混搭），也可以和飯、麵搭配比較容易吃得飽，也比較省錢。

全蛋麵像香港的撈麵很細但頗有咬勁，最少第一口能感受到微妙的脆口感，缺點就是涼了會變一整糰，得趁熱拌，趁熱吃。

這裡的飯用的是泰國飯，但卻不會像在泰國吃到那麼乾，飯本身像是有雞油淋過，本身就有香味，但是淋上一點黑醬油再拌勻更好吃，有一點像咱們的豬油拌飯又多添了甜甜的醬油香，好吃。

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順便說一下這裡除了甜甜的黑醬油外，還有一些可以自己取用、調配的醬料，比方說甜甜又辣辣的辣椒醬，又或是帶點解膩、討喜微酸的薑末，又或是和你想像不一樣（帶酸味）的蔥油都不錯。

最後這盤是我怕吃不完（其實是我看那個燒臘怪怪的不想點），但愛吃燒肉的朋友堅持要點的「叉燒、燒肉雙拌」，才吃了一口我就跟朋友說:「幸好你堅持，感謝」，然後一個人夾叉燒，一個人夾燒肉，掉了兩三塊肉（笑）。

這叉燒看起來不怎油，但吃起來卻很油很甜，旁邊黑黑的一開始我以為是燒焦，吃了一口我的媽呀，也太好吃了吧，問了後才知人家那是個糖焦，帶點微脆和入口就化的口感像焦糖一樣，油甜香好吃的亂八九糟，應該是我吃過叉燒中數一數二好吃的！

另外友人大愛的燒肉也相當有水準，皮薄酥脆口感一級棒，即乎是一半一半的肥瘦比例，入口軟嫩甜的不得了，加上燒肉皮端傳來像豬油渣的香氣，也有好吃的亂七八糟的水準。

小菜方面灑滿蒜酥的銀芽和魷魚我沒什麼感覺。

鹹魚蒸肉餅不知道為什麼我覺得沒什麼鹹魚的味道，即便還算是不錯吃。

泰式炸臭豆腐，炸的挺酥咬下也是有豆汁，淋在上面的醬汁也不錯，還行。

飲料方面熱飲的紙杯蠻有質感的，熱糯米普洱茶也還不錯喝，據說挺健康的，但我還是比較喜歡不健康的美祿。

海記醬油雞飯

地址：台中市南屯區公益路二段116號

電話：04-2326-2323

營業時間：11:00-21:30