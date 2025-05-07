「村民食堂廚窗港點」新莊店試營運　吃到飽700元有找

▲村民食堂廚窗港點新莊店試營運。（圖／Darren蘋果樹提供）

記者黃士原／台北報導

新莊港點控看過來！主打港點飲茶無限供應的「村民食堂廚窗港點」進駐宏匯i-Tower，5月3日起開始試營運，周一至周五680元，周末及例假日760元。

桃園起家的「村民食堂廚窗港點」，主打港點飲茶吃到飽，在開設台北士林店後，今年再度前往新北市拓點，新莊i-Tower店已經於5月3日試營運，餐廳主要有蒸籠港點區、熱炒區、燒臘區、炸物區、甜點水果區，以及飲料冰淇淋區。

▲最受歡迎的蒸籠港點區。（圖／Darren蘋果樹提供）

▲各式港點都可無限取用。（圖／Darren蘋果樹提供）

其中蒸籠港點區最受歡迎，供應鮑魚燒賣、芋泥燒賣、蝦卵燒賣、翠玉魚翅餃、紫玉珍珠丸、絲瓜鮮蝦餃、蜜汁叉燒包，以及高人氣的奶皇包，剛出爐時都會出現排隊人龍。

村民食堂廚窗港點新莊i-Tower店位於宏匯i-Tower的1樓，營業時間11:00至21:00，周一至周五餐費每人680元，周末及例假日760元，用餐時間為2小時。

▲添好運吃到飽延長到5月底。（圖／添好運提供）

另外，只提供單點的添好運，今年2月推出「點心放題」受到好評，活動時間不斷延長，上周五業者三度宣布延長，從5月2日至5月29日還有點心放題活動，除了天母高島屋店、新店裕隆城店、台中JMall店、高雄富民店外，5月12日起再新增台中麗寶店。

提供港點吃到飽的時段部分，天母高島屋店、新店裕隆城店、台中JMall店、台中麗寶店（5/12開始）都是平日14:00至17:00，每日上限40位，每人餐費699元，僅提供線上預約。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40。