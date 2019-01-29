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初一到初六限定　全台20輛型格餐車將出現在桃園埔心牧場

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▲初一到初六限定　全台20輛型格餐車將出現在桃園埔心牧場。(圖／有趣市集提供)
▲Mini B的餐車採用黑紅配色加上流暢的弧線。(圖／有趣市集提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

初一到初六還沒想到要去哪兒玩嗎？桃園埔心牧場Funtasty有趣市集為大家找來約20輛美味又有型的特色餐車，讓大家吃個過癮，平均每天至少都會有5~6輛餐車會出現，而現場還有質感手作小品、親子互動區。

20輛美味中的EVERYWHERE FOOD TRUCK手作食物車，以一台經典福斯紅白骨董車，載著限量手做美味漢堡聞名，每日出沒在不同地點，引起饕客網友的追逐。手做漢堡連蔬菜都處理成跟漢堡包同樣的尺寸，連同蔬菜、番茄、漢堡肉、起士等這樣堆疊起來。(現身時間：初二到初四)

▲初一到初六限定　全台20輛型格餐車將出現在桃園埔心牧場。(圖／有趣市集提供)
▲EVERYWHERE FOOD TRUCK手作食物車。

另外一家餐車是黑膠漢堡Scratch Burger，來自於熱愛嘻哈文化的店主，品牌名稱直接以DJ刷碟Scratch來當品牌名稱，要用餐點結合音樂，空閒時候也會現場展現放歌與刷碟技巧。黑膠漢堡Scratch Burger 通常當天才會公布販售地點，初三到初四直接來桃園埔心牧場Funtasty有趣市集，直接現場捕獲不用等待。

▲初一到初六限定　全台20輛型格餐車將出現在桃園埔心牧場。(圖／有趣市集提供)
▲黑膠漢堡Scratch Burger。

而會在初二到初六現身的Mini B的餐車，採用黑紅配色加上流暢的弧線，車身配上許多有趣與街頭感十足的插畫，看起來超可愛又兼具個性感，原來風格都是由定居紐約的臺灣籍動畫導演Min Liu劉旻所操刀設計，充分展現紐約個性塗鴉街頭精神。Mini B 主打迷你小漢堡，雖然體積小，但堅持手打每顆3.5oz左右的漢堡肉。


▲初一到初六都會出現的Ak Mobile Bar。

初一到初六都會出現的Ak Mobile Bar，來自於一對愛喝調酒也懂喝調酒的情侶，決定用餐車打造出一個行動調酒空間，讓人可以隨時喝點小酒、享受到最好喝的調酒。

在親子體驗區，則請SUNNY網球小將坐鎮，教孩子如何利用網球練習器學習網球技巧，但不用到處追球，也能練習專注力與追視能力，是一個能讓孩子充分放電、上車秒睡的好活動。

Funtasty有趣市集
日期：2019/02/05～2019/02/10 （初一到初六）
時間：上午10:00－下午16:30 （17:00閉園）
地點：埔心牧場-五棵杉草原（桃園市楊梅區高榮里幼獅路一段439號
註：桃園埔心牧場需入園票，票價詳見埔心牧場官網查詢。

關鍵字： 美食情報 餐車美食 埔心牧場

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