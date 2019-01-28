可體驗陽光穿透樹葉灑落感受　南美二館5樓餐廳將在3月開幕



▲南美二館5樓餐廳「美．食光LUMIÉRE」可體驗陽光穿透樹葉灑落感受。(圖／奇美食品提供)



記者黃士原／台北報導

台南南美術館二館27日正式開幕，座落於忠義路與友愛街口，由2014年普利茲克建築獎得主日本坂茂建築師及石昭永建築師共同打造，而位於頂樓五樓的「美．食光LUMIÉRE」餐酒館，也於昨日同步曝光，不過想吃要再等等，餐廳預計3月中下旬開幕。

「美．食光LUMIÉRE」餐酒館內，擁有南美館二館全館最佳的視野，可眺望周邊司法博物館、新光三越、煙波大飯店等，並且從頂樓更能感受碎形屋頂與玻璃帷幕所帶來的光影效果，每一面的座位區都有不同的視覺感受，並有半戶外的景觀平台能將周邊美景盡入眼廉；來店用餐的民眾不僅能享受美食，更能享受日夜不同的光景及戶外美景。





▲室內座位白天光線明亮。

「美．食光LUMIÉRE」餐廳為奇美食品旗下經營的餐廳之一，繼奇美博物館館內的Message信息咖啡及Cremona 克里蒙納咖啡後，此次進駐臺南美術館二館，以南美二館的主設計「碎形屋頂」作為發想，要讓在屋頂下的人能夠體驗到陽光穿透樹葉灑落的感受。

而內部由丁尺建築師事務所與都市山葵/方瑋建築師事務所共同操刀打造，使用當代的材料與展場氛圍，使得用餐環境如同置身於當代美術展覽中，更透過材料介質改變自然光影，用餐就如同一場當代行為的展演，讓餐酒館也能跳脫一般設計思維。

餐點部份，美．食光LUMIÉRE招牌菜色是爐烤安格斯肋眼牛排受，每日限量供應，採低溫爐烤來鎖住肉汁與口感。



美．食光LUMIÉRE

地址：台南市中西區忠義路二段1號5樓





▲台南市美術館2館盛大開幕。（圖／粉專台南不是蓋的 攝影黃國棟提供，請勿任意翻攝以免侵權）

