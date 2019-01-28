東區商圈沒落加高租金壓力　40年老牌餐廳永福樓2/24後歇業



▲東區商圈沒落加上租金壓力，40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

台北市東區40年老牌餐廳永福樓真的要說跟大家說再見了！永福樓公關陳羽珊表示，由於台北東區近年來人氣衰退，業績早就不如以往，賺得錢已經很難填補餐廳管銷費用，因此曾經跟房東協商調降房租，但房東不願意降租，最後老闆決定租約到期後不再路續約，永福樓只營業到2月24日。



陳羽珊指出，台北東區真的是沒落了，近年來的人氣跟過去相比直的差很多，很多店家撐不下去只好離開，現在很多店面都是空著。永福樓也是，餐廳人氣與業績一直下滑，管銷費用仍然不變，收入跟支出已很難打平，因此曾跟房東協調能不能降租，不過協調過程中房東不願意降租，還說租金沒有漲價已經很好了，說目前的租金已經算便宜。由於餐廳收入已經不能負擔高租金，因此老闆決定在租約到期就不再續約，只營業到2月24日。





▲40年老牌餐廳永福樓主攻江浙菜，傳出停業消息後訂位變多。（圖／記者黃士原攝）

老顧客也很關心未來永福樓會不會再另尋店面、重新出發，針對這個問題，陳羽珊說，老闆還沒有決定未來要怎麼走，現在老闆只想先忙到餐廳結束後，然後再來思考下一步要怎麼做。

40年老牌餐廳永福樓主攻江浙菜，是過去政商名流喜歡聚餐的地點，老師傅拿手菜餚口味道地抓住不少饕客的胃，不僅老台北人聚餐都來過這，因樓上有隱密包廂不少政商名流、媒體聚會也愛選在永福樓。而傳出即將停業的消息後，永福樓的訂位電話響個不停，而今(28)日中午雖然是上班日，但用餐人潮滿滿，沒訂位則要現場等候。





▲永福樓坦承東區商圈沒落與高租金壓力，是停業的二大主因。（圖／記者黃士原攝）

永福樓

地址：台北市大安區忠孝東路四段59號

電話：02-2752-8232

開放時間：11:30–14:30, 17:30–21:30