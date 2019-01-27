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花海迷宮出現無敵鐵金剛！彰化「蜀葵花海」送小豬陶瓷

點評：好美的風景！！
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▲2019田中蜀葵花海藝術節。（圖／豔子藤就是愛美食提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲田中蜀葵花開得正迷人。（圖／豔子藤就是愛美食提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

百花齊放的季節，彰化田中蜀葵花正盛開！部落客「豔子藤就是愛美食」《旅遊超爽的！》分享蜀葵花現況，除了廣達一公頃的花海景觀，現場還特別設置一尊無敵鐵金剛，增添拍照趣味性，門票100元包含贈送福氣不倒豬小陶瓷。

▲2019田中蜀葵花海藝術節。（圖／豔子藤就是愛美食提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲2019田中蜀葵花海現場特別設置一尊無敵鐵金剛，增添拍照趣味性。

豔子藤就是愛美食表示，田中窯創藝園區鄰近彰化田中高鐵，步行約10分鐘，是台灣工藝之家葉志誠及許惠卿老師聯手創立的園區，其內有中台灣最大的蜀葵花海迷宮，紅、白、粉紅色蜀葵花約有2萬株，與藍天白雲、綠葉相映襯，繽紛而美麗，即日起到3月底都是花季！

▲2019田中蜀葵花海藝術節。（圖／豔子藤就是愛美食提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲紅、白、粉紅色蜀葵花約有2萬株，與藍天白雲、綠葉相映襯，繽紛而美麗，即日起到3月底都是花季！

結合田中窯燒貓村之特色，隱身花海迷宮中的火箭貓、盆栽貓裝置也成旅客拍照熱點，而「無敵鐵金剛」就矗立於蜀葵花和玫瑰花叢之間，成為花間最受矚目的焦點，徜徉花海時，可別忘了與童年的回憶來張合照。

▲2019田中蜀葵花海藝術節。（圖／豔子藤就是愛美食提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲隱身花海迷宮中的火箭貓成旅客拍照熱點。

▲2019田中蜀葵花海藝術節。（圖／豔子藤就是愛美食提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲「無敵鐵金剛」就矗立於蜀葵花和玫瑰花叢之間，成為花間最受矚目的焦點。

蜀葵花海入園費每人100元，身高100公分的孩童可由家長陪同免費入園，贈送市價近400元的「幸福不倒豬」藝術陶瓷，限量2,000份，送完為止，或也可選擇體驗手拉坯DIY，入園費可折抵50元消費。

▲2019田中蜀葵花海藝術節。（圖／豔子藤就是愛美食提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲蜀葵花海入園費每人100元，身高100公分的孩童可由家長陪同免費入園。

2019田中蜀葵花海藝術節
地址：彰化縣田中鎮斗中路二段230巷248號（田中窯）
期間：1月21日至3月31日
時間：09:00-17:00
門票：每人100元，另贈福氣不倒豬（限量2000個）

關鍵字： 彰化旅遊 花海旅遊 賞花 蜀葵花海 2019田中蜀葵花海藝術節 豔子藤就是愛美食

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