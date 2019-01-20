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鬱金香開、夜櫻季27日啟動！「台北市賞花地圖」免花半毛

點評：很期待！！
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▲花卉試驗中心鬱金香正美。（圖／網友潘彩鴻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲花卉試驗中心鬱金香1/18花開得正美。（圖／網友潘彩鴻提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

台北市近年積極打造成一座花園城市，除了雪白梅花在士林官邸大肆盛放，接下來還有鬱金香，若想看鬱金香，現在就可以到花卉試驗中心，均是免費入園！《ETtoday新聞雲》整理出北市花卉地圖和時程，想一親花卉芳澤，可以著手開始計劃了。

▲花卉試驗中心鬱金香正美。（圖／網友潘彩鴻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲歡送茶花，再來換鬱金香花海迎賓。

1. 士林區 花卉試驗中心
花卉試驗中心園區蒐集超過500種、3000餘株茶花，算是全台規模最大的茶花原地種植區，因為栽種已有好幾十年，便形成了特殊的茶花林風貌，茶花隧道更是令遊客流連忘返的景點之一，今（1/20）就是最後一天。

歡送茶花，再來換鬱金香花海迎賓，花卉中心戶外園區每日8點即可進入，室內展場9點開放至下午4點。園區配合茶花展還種植了鬱金香、風信子、毛地黃、飛燕草及各式草花，目前已陸續綻放，尤其是鬱金香花海吸引許多遊客前往拍照，預計從本週末起許多花卉都會盛開。

花卉試驗中心園區
地點：台北市士林區仰德大道4段175巷32號
時間：周一至周日 08:00-17:00
門票：免費

▲內湖樂活夜櫻季3/4花況（第二區八重櫻，粉紅為昭和櫻）。（圖／記者彭懷玉攝）

▲近年台北市也追上夜櫻風潮，其中一個熱門景點就是內湖的樂活公園。（資料照／記者彭懷玉攝）

2. 內湖區 樂活夜櫻季
近年台北市也追上夜櫻風潮，其中一個熱門景點就是內湖的樂活公園，寒櫻、八重櫻、昭和櫻均有不同風采，59盞路燈打亮桃紅色櫻花，化作北市最浪漫的櫻花步道。「2019樂活夜櫻季-浪漫光櫻」訂為1月27日至2月17日，2月17日還有櫻花野餐日x戀花電影院活動，去年沒看到的，今年別再錯過了。

北市內湖樂活公園櫻花步道，樂活公園夜櫻（圖／台北市政府工務局公園處提供）

▲59盞路燈打亮桃紅色櫻花，化作北市最浪漫的櫻花步道。（資料照／台北市政府工務局公園處提供）

2019樂活夜櫻季
時間：1月27日至2月17日
地點：台北市內湖區康樂街61巷
點燈時間：晚上5點45分至10點
門票：免費

▲2019士林官邸鬱金香展。（圖／臺北市政府觀光傳播局）

▲2019士林官邸鬱金香展。（圖／臺北市政府觀光傳播局）

3. 士林官邸鬱金香展
沒開車的民眾不需煩惱，搭車就到的士林官邸，今年依舊有舉辦鬱金香展，從2月21日開跑至3月3日，以種植荷蘭及日本的鬱金香、風信子等球根花卉，營造出浪漫多彩的鬱金香花海，賞花不用奔波上山，在市區賞花就能有滿滿幸福感。

2019士林官邸鬱金香展
地點：台北市士林區福林路60號
花期：2月21日至3月3日

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 夜櫻 賞櫻 花海旅遊 鬱金香 花卉試驗中心 樂活夜櫻季 士林官邸鬱金香展

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