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開在樹上的蓮花！淡水秘境「木蓮花」千株盛放超浪漫

點評：超美的！！
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▲楓樹湖木蓮花開了。（圖／johnson05188提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲楓樹湖種植千株木蓮花，目前已開了2-5成。（圖／IG@johnson05188提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

淡水天元宮櫻花還沒開，距離天元宮約步行15分的楓樹湖古道，目前木蓮花開2-5成就已十分漂亮，淡粉、淡紫色花朵遠看像櫻花，近看像蓮花，碩大花朵將樹梢點綴得密密麻麻，吸引不少賞花客趕在過年前來一睹奇觀。

▲楓樹湖木蓮花開了。（圖／johnson05188提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲楓樹湖4分地的面積約種植1,500株木蓮花，是全台最大的木蓮花產地。

楓樹湖位於大屯山西側，4分地的面積約種植1,500株木蓮花，是全台最大的木蓮花產地。園主林姓父子在此地栽種木蓮花近50年，細心呵護每一株的木蓮花樹，才有眼前美景。

▲楓樹湖木蓮花開了。（圖／johnson05188提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲沿著楓樹湖古道穿越樹林小徑可抵達觀景台，放眼望去，眼前盡是整片木蓮花，宛如浮在天空中的蓮花。

沿著楓樹湖古道穿越樹林小徑可抵達觀景台，放眼望去，眼前盡是整片木蓮花，宛如浮在天空中的蓮花，也有人說像是櫻花，由於海拔高經常霧氣繚繞，更增添一股朦朧美，超級浪漫。

淡水楓樹湖再生農園官網也公布1月18日時花況，先盛開的是淡紫色木蓮花，約有5成；微粉色的花朵約盛開2成，花期約1個月，預計到過年前後都還有。沿途路上周遭也種植大量櫻花、茶花等，不妨一併欣賞。

▲楓樹湖木蓮花開了。（圖／johnson05188提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲楓樹湖美麗環境需要大家共同維護，請發揮同理心，不要造成園主和當地居民生活的不便。

此私房賞花點已不再是秘境，但園主佛心不收費供民眾參觀。需要再三提醒旅客，美麗環境需要大家共同維護，請發揮同理心，不要造成園主和當地居民生活的不便，請勿伸手觸碰花木，或是踐踏土壤、隨意亂走、亂丟垃圾、亂停車、搶上公車等，導致園區整理上的困難和當地民眾困擾。

▲楓樹湖木蓮花開了。（圖／johnson05188提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲木蓮花彷彿是開在樹上的蓮花。

淡水楓樹湖
地址：新北市淡水區水源里18鄰楓樹湖3-2號

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 新北市旅遊 淡水楓樹湖 淡水旅遊 楓樹湖 賞花旅遊 花海旅遊 木蓮花

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