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「全台4處年貨大街」時程出爐！還有灑紅包、抽大獎超好玩

點評：今年來去湊一下熱鬧
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▲台北年貨大街。（圖／記者于佳云攝）

▲台北年貨大街。（圖／記者于佳云攝）

旅遊中心／綜合報導

剩下2周就是農曆新年，到年貨大街買年貨、人擠人，最能感受濃濃年節氣氛！《ETtoday新聞雲》蒐羅全台北中南最具規模的年貨大街，灑紅包、滿額兌換抽獎券，現場還有互動打卡點，讓年貨大街不只是辦年貨的去處，更成為年輕人體驗在地特色的景點。

▲台北年貨大街。（圖／記者于佳云攝）

▲台北年貨大街還有趣味的小遊戲、網美系年菜教學等。（圖／記者于佳云攝）

1. 台北年貨大街
台北年貨大街日前在迪化商圈正式開跑，今年以「年來了」為主題，豬年更讓豬化身為3種年獸，結合9大商圈發起打擊年獸的各項活動。台北市商業處特別融入「網紅」元素，打造多個互動式拍照打卡點，另外還有趣味的小遊戲、網美系年菜教學等，在過年傳統中添加潮流元素，讓年節更有新意。

2019台北年貨大街
時間：1月19日至2月3日
地點：迪化街商圈（永樂市場廣場）

▲2019天津路年貨大街。（圖／翻攝自2019天津路年貨大街粉絲專頁）

▲天津路年貨大街1月25日開幕有「20萬元財神爺喜從天降撒紅包」活動。（圖／翻攝自2019天津路年貨大街粉絲專頁

2. 台中天津路年貨大街
有台中五分埔之稱的天津路服飾商圈，到了過年則變身採購年貨的好去處，今年約有300多個攤位，冬衣百元清倉、百貨、小吃攤通通有，1月25日開幕限定的「20萬元財神爺喜從天降撒紅包」活動。另外，凡在合作店家消費滿300元，即可獲得摸彩券一張，頭獎有Gogoro 2 Plus等，台中的朋友不妨趁機衝一波。

2019台中天津路年貨大街
時間：1月25日至2月4日
地點：台中天津路

2016台南新化年貨大街於1月31日登場。（圖／取自台南市政府)

▲台南新化年貨大街於1月26日登場。（圖／台南市政府提供）

3. 台南新化年貨大街
台南新化的年貨大街邁向第8年，今年將於1月26日開展，結合新化老街店家和165間攤商進駐，估計會湧入20萬參觀人次。經發局表示，今年包括南北貨、百家好店、年節百貨、特色攤車、老街美食等攤位。另外，也有包括一元商品競標拍賣及半價商品限時搶購等活動。

2019台南新化年貨大街
時間：1月26日至2月2日
地點：台南新化老街

▲2019高雄三鳳中街年貨大街。（圖／高雄市政府經濟發展局）

▲2019高雄三鳳中街年貨大街推出限量紀念品「年貨攻略撲克牌」。（圖／高雄市政府經濟發展局提供）

4. 高雄三鳳中街年貨大街
南台灣最大的年貨大街-三鳳中街已於19日揭開序幕，由市府經發局與11個特色商圈合作舉辦，除了買得到山海產、中藥材、餅乾糖果等商品，今年更推出限量紀念品「年貨攻略撲克牌」，以年貨商品搭配達人的年貨採購撇步，當天消費即可憑收據兌換，限量100組。

2019高雄三鳳中街年貨大街
時間：1月19日至2月4日
地點：高雄三鳳中街

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 年貨大街 台灣特色

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