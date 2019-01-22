鶯歌新亮點！永吉公園「炮仗花拱門、3D立體彩繪」免費拍





▲鶯歌永吉公園觀景步道旁種植炮仗花，與3D彩繪地景相映襯。（圖／IG@irishuang0912_提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

雙北的朋友不用往苗栗跑，鶯歌也看得到小而美的炮仗花海！沿著山坡地建造的永吉公園，階梯上彩繪了甜筒等3D立體彩繪，長長的步道兩旁種植炮仗花，與彩色地景相映襯，形成全台獨一無二的特色公園，近日吸引不少遊客前來踩點拍照。

▲近日吸引不少遊客前來踩點拍照。

永吉公園坐落於捷運鳳鳴站預定地旁，公園面積約13,000平方公尺，工務局利用原本地形起伏的先天條件，加上內有一條溪溝環繞，構成有山、有水的特色公園地景，步道旁種植灌木和四季草花，包含炮仗花、櫻花、紫藤花、馬纓丹等花卉，每個季節呈現多層次色彩，讓民眾隨時都能駐足賞景。





▲沿著坡道階梯往上走，地上的3D立體彩繪相當精彩。

沿著坡道階梯往上走，地上的立體彩繪相當精彩，可依序看到鴛鴦戲水、錦鯉、甜筒、馬卡龍、棒棒糖、氣球，最頂端則是熱氣球作結，除了用色鮮豔繽紛，3D效果更讓民眾拍到停不下來。步道兩旁則由炮仗花作為欄杆的天然裝飾，今年1月初開花後，目前約盛開7、8成，到過年都能看。

▲今年1月初開花後，目前約盛開7、8成，到過年都能看。

此外，公園本身有天然湧水源，特別設置生態池以保留本區豐富的地下水資源，並規劃兒童遊戲區、室外籃球場、運動健身設施等，新北市民又多一處放心遊玩的好去處。

▲3D立體彩繪效果相當寫實，讓民眾拍到停不下來。

鶯歌永吉公園

地址：新北市鶯歌區鶯桃路294號