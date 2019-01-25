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IG夯店成真咖啡首度進駐百貨　獨賣花見雪莓舒芙蕾

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▲IG夯店成真咖啡首度進駐百貨　獨賣花見雪莓舒芙蕾 。（圖／記者黃士原攝）
▲IG夯店成真咖啡首度進駐百貨，獨賣花見雪莓舒芙蕾 。

記者黃士原／台北報導、攝影

從台中審計新村起家的成真咖啡，打造老屋、庭園、戶外空間氛圍，以冠軍精品咖啡、冒煙的創意咖啡及人氣商品療癒ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ舒芙蕾成為IG夯店，也是台中假日必去景點之一。2019 首次進駐百貨公司SOGO復興館，並且推出獨賣甜點「花見雪莓舒芙蕾」，甜點控不要錯過喔。

▲IG夯店成真咖啡首度進駐百貨　獨賣花見雪莓舒芙蕾 。（圖／記者黃士原攝）
▲花漾瑰蜜。

▲IG夯店成真咖啡首度進駐百貨　獨賣花見雪莓舒芙蕾 。（圖／記者黃士原攝）
▲玫瑰花瓣是可以食用的。

成真咖啡SOGO復興店在館內的9樓，有著空中日式庭院及整片落地窗，喝咖啡也能俯瞰東區街景，讓繁忙的都會生活中享受難得的嫻靜。供應的咖啡有義式咖啡、創意咖啡及精品咖啡，其中台北人氣限定創意咖啡—「花漾瑰蜜」超級仙氣，冒煙的玫瑰花茶搭配精品義式咖啡，整朵玫瑰不只好看更可以吃，可以沾著搭上特製果醬食用。

▲IG夯店成真咖啡首度進駐百貨　獨賣花見雪莓舒芙蕾 。（圖／記者黃士原攝）
▲精品咖啡的呈現很特別。

另外，獨賣甜點「花見雪莓舒芙蕾」的舒芙蕾都是煎檯現點現做，因此要花點時間等候，做好之後再淋上濃郁香醇的特製起司奶醬，並鋪上滿滿的草莓，入口帶有蛋香且不膩口的舒芙蕾，售價298元。

成真咖啡也提到，跟其他咖啡不同的是，成真咖啡有鹹食，像是選用新鮮肉品和層層堆起的彩虹飯，米飯選用口感Q彈的彰化冠軍馥米，紅麴、紅藜麥和薑黃飯的層次組合，再搭配營養滿分的當季蔬果。另外還有多種口味薄餅，新鮮食材搭配硬粒口感的麥粉餅皮，好吃無負擔。

▲IG夯店成真咖啡首度進駐百貨　獨賣花見雪莓舒芙蕾 。（圖／記者黃士原攝）
▲彩虹飯。

成真咖啡台北SOGO復興店
地址：台北市大安區忠孝東路三段300號9樓
電話：02-87723722

▲成真咖啡台北SOGO復興店店外觀照。（圖／SOGO提供)
▲成真咖啡台北SOGO復興店店外觀照。（圖／SOGO提供)

關鍵字： 美食情報 成真咖啡 咖啡專題 台北市美食

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