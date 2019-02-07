台灣人超愛吃　來台展店的日本迴轉壽司品牌已有4家

記者黃士原／台北報導

台灣人很愛吃迴轉壽司，從本土品牌爭鮮的假日排隊人就可以看出來，也因為台灣市場很大，日本迴轉壽司品牌也陸續登台，除了最早登台、目前門市數量最多的藏壽司之外，還有壽司郎、HAMA壽司，以及合點壽司都已經來台發展，等前四大品牌就差河童壽司還沒來台發展。



▲台灣壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎

日本排名第一的壽司郎來自大阪，繼韓國之後，台灣是壽司郎海外第二個展店據點，目前在台灣已開幕的門市有3家(台北旗艦店、台北中華路店、高雄夢時代店)，中和環球店已經在準備中，另外，壽司郎也準備進軍台南市場，目前也在籌備中。

壽司郎餐點含副餐及飲料等大約130種，其中壽司類有80種，其中包含5款日本高人氣的鮪魚握壽司、炙燒羅勒鮭魚握壽司、炙燒上等星鰻握壽司、大切生鮭魚握壽司、麻辣赤蝦握壽司。價格上，除了部份限定壽司之外，壽司郎多數的壽司都是40元（紅色盤），其他少數的60元銀色盤、80元的金色盤。至於其他餐點還有麵類（拉麵）、甜點、天婦羅、炸物、湯類、飲料等，而飲料只要付60元就可無限暢飲。



▲藏壽司。(圖／藏壽司提供)

藏壽司

1977年5月創業，1995年於日本大阪成立的藏壽司，以「安全、美味、舒適有趣」為品牌核心理念，目前在全世界有400多家店舖，規模在日本排名第三。2014年藏壽司正式進軍台灣，截至2018年共有16家分店。藏壽司也先後發明多項專利，如確保食物衛生的「鮮度君」以及維護店鋪環境的盤子回收系統等，而扭蛋系統也是許多藏壽司粉絲最愛的特色，很多父母都是為了小朋友而多吃好多盤壽司，就是為了湊5盤多一次抽扭蛋的機會。

藏壽司來台至今4周年，其中「炙烤系列握壽司」累計銷量高達700萬盤，相當於200棟101大樓，堪稱店內超人氣餐點。截至目前為止，「炙烤系列握壽司」共推出三種風味，除「炙烤起司」(炙烤起司鮮蝦、炙烤起司鮭魚) 外，還有「炙烤照燒」和「炙烤蒜香」一共四款台灣獨家販售口味(炙烤照燒鮮蝦、炙烤照燒鮭魚、炙烤蒜香鮭魚、炙烤蒜香豬)，可說是壽司料理中不可錯過的美食餐點。



▲日本迴轉壽司HAMA壽司要到台中開店了。(圖／黃士原攝)

HAMA壽司

同樣也是日本的迴轉壽司品牌はま寿司（HAMA壽司）開店速度並不快，目前最新的是在台中軟體園區展店，其他門市還有中山民權店、南京復興店、桃園店、基隆店。はま寿司（HAMA壽司）提供70種以上壽司，每盤40元起，其他還有生魚片、沙拉、湯類、烏龍麵、拉麵及甜點，甚至還供應咖啡。



▲店內裝潢超級日式，讓人有一秒到日本吃壽司的錯覺。（圖／溜出門提供）



合點壽司

合點壽司台灣一號店就在內湖科學園區附近，從捷運西湖站走過來約3分鐘路程，店內裝潢充滿日式風格，分為迴轉吧檯的位置以及四人座，讓人有種一秒到日本吃壽司的錯覺，合點壽司以不同顏色的盤子計價，最便宜40元，最貴則為188元。