葵花迎賓滿杉林　全國最大「葵花迷宮」在高雄！

文／Sharelife分享生活

2019年全國最大葵花迷宮將於2019年1月27日開園，高雄市杉林區打造春節賞花海趣，今年推出四大花海區，面積達29公頃，更打造出全國最大、佔地3公頃的向日葵花海迷宮。



▲（圖／FB@一日遊景點-周傑倫）



▲空拍全國最大葵花迷宮，這景象真的很壯觀。（圖／FB@一日遊景點-周傑倫）

每到過年前都是屬於杉林這個客家鄉鎮的花海的季節，今年除了有葵花迷宮主場區，另外還推出四大賞花區–月光花田、月眉花田、杉林大橋花田、新庄幸福花田，白色、黃色、粉色、紅色的色彩一次佈滿了整片花海，美不勝收的畫面趁現在花況是最美的時間前往觀賞是最合適的了！



▲葵花迷宮的走道。（圖／FB@葵花迎賓滿杉林）



▲向日葵花已開的很繁盛囉！（圖／FB@一日遊景點-周傑倫）



▲整片的花海真的超好拍。（圖／FB@一日遊景點-周傑倫）



▲猶如大地的畫布，任意地揮灑色彩（圖／FB@一日遊景點-周傑倫）

【葵花迎賓滿杉林】展期從2019年1月27日至2月10日，花期很長，過年期間也能到此走走。除了向日葵花海、百日草、波斯菊…等，周邊還有相關在地農特產品與葫蘆藝術可以觀賞與購買哦！



▲杉林區素以瓜果聞名，故現場有販售優質的農特產品–白玉苦瓜、紅孩兒木瓜、一品南瓜、東昇南瓜、大黃瓜、絲瓜。（圖／FB@葵花迎賓滿杉林）



▲葫蘆工藝為杉林的地方特色，賞花的朋友們別忘了順道參觀杉林區的葫蘆藝術。（圖／FB@葵花迎賓滿杉林）

高雄杉林區的【葵花迎賓滿杉林】花海，讓大家假日時光多了一個好去處。喜愛賞花的朋友們，不妨找時間到此一遊吧！



▲四大賞花區位置圖。（圖／FB@葵花迎賓滿杉林）



▲活動DM（圖／FB@葵花迎賓滿杉林）



【2019葵花迎賓滿杉林】

日期：2019/01/27～2019/02/10

地址：高雄市杉林區清水路公明巷3之2號

備註：交通方式請至https://ppt.cc/fy0YYx



（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）